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Viral la Campionatul Mondial 2026. Ce a spus Cristiano Ronaldo despre reușitele lui Lionel Messi

Viral la Campionatul Mondial 2026. Ce a spus Cristiano Ronaldo despre reușitele lui Lionel Messi
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Un nou moment viral la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Cristiano Ronaldo a fost întrebat despre reușitele lui Lionel Messi, iar răspunsul i-a uimit pe mulți dintre fani.

Portugalia a învins Uzbekistanul, scor final 5-0. Cristiano Ronaldo a fost desemnat omul meciului de FIFA, după prestația din teren. După partidă, în schimb, atacantul a declarat că nu este preocupat de rivalii săi, fiind întrebat despre golurile marcate și comparația cu Lionel Messi. Altfel, Messi a reușit și el o performanță la CM 2026, după ce a marcat 5 goluri, devenind cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. Are la activ 18 reușite.

Viral la Campionatul Mondial 2026. Ce a spus Cristiano Ronaldo despre reușitele lui Lionel Messi

Ce a spus Cristiano Ronaldo despre reușitele lui Lionel Messi. Sursă foto: Mediafax Foto

Reacția lui Cristiano Ronaldo a devenit virală

Cristiano Ronaldo a înscris de două ori cu Uzbekistan și a ajuns la 10 goluri marcate la CM 2026. Întrebat despre performanțele lui Lionel Messi, portughezul a evitat comparațiile și a amintit că sunt și alți marcatori importanți. Totuși, a admis că și-ar dori un nou duel cu starul argentinian în fazele finale ale turneului.

„Nu-mi pasă de ceilalți. Au marcat și Mbappe, Haaland… Ar fi magnific (n.r. duel cu Messi în fazele finale)”, a răspuns căpitanul naționalei Portugaliei, potrivit Prosport, care citează Abola.

Dacă își câștigă grupele, Portugalia și Argentina s-ar putea întâlni în sferturile Cupei Mondiale. Argentina este foarte aproape de primul loc în grupa J, iar Portugalia are nevoie de un egal cu Columbia pentru a termina lider în grupa K. Ultimul duel dintre Messi și Ronaldo a avut loc în ianuarie 2023, într-un meci amical câștigat de PSG, scor 5-4.

Viral la Campionatul Mondial 2026. Ce a spus Cristiano Ronaldo despre reușitele lui Lionel Messi

Lionel Messi. Sursă foto: Mediafax Foto

Messi și Ronaldo continuă rivalitatea și la capitolul recordurilor. Argentinianul a devenit primul jucător prezent la 6 Cupe Mondiale. La rândul său, Ronaldo a stabilit un nou record, devenind primul fotbalist care a marcat la 6 ediții diferite ale turneului final.

Sursă foto: Mediafax Foto

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