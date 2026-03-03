Prima pagină » Actualitate » Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudită. Starul portughez a zburat de la Riad spre Madrid cu avionul personal, un Bombardier Global Express

Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudită. Starul portughez a zburat de la Riad spre Madrid cu avionul personal, un Bombardier Global Express

03 mart. 2026, 14:14, Actualitate
Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudită. Starul portughez a zburat de la Riad spre Madrid cu avionul personal, un Bombardier Global Express
Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudită / Sursa FOTO: wikimedia.org

Cristiano Ronaldo a părăsit capitala Arabiei Saudite, luni seară, 2 martie, cu destinația Madrid. Portughezul a luat această decizie la scurt timp după ce Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a hotărât să suspende activitatea sportivă în zona Golfului Persic, ca urmare a intensificării conflictului cu Iranul, scrie Euronews.

Conform sistemelor de monitorizare a traficului aerian, fotbalistul a decolat din Riad în jurul orei locale 21:00, la bordul avionului său personal, un Bombardier Global Express.

Aeronava a urmat o rută deasupra Egiptului și a Mării Mediterane, aterizând în Spania în cursul nopții, arată Euronews.

Ronaldo este stabilit în capitala saudită împreună cu Georgina Rodríguez și cei cinci copii ai lor.

AFC a suspendat meciurile din Liga Campionilor

Această plecare neașteptată a avut loc imediat după ce partida echipei Al-Nassr împotriva celor de la Al-Wasl, ce trebuia să se dispute miercuri la Dubai în cadrul sferturilor Ligii Campionilor Asiei, a fost oficial amânată.

Forul fotbalistic asiatic a anunțat reprogramarea tuturor meciurilor din manșa tur a optimilor Ligii Campionilor (regiunea de Vest). Au fost invocate riscuri majore de securitate. Această măsură de precauție a fost luată după o serie de atacuri cu drone și rachete lansate de Iran, ca reacție la operațiunile americano-israeliene care au vizat lideri de rang înalt de la Teheran.

Tensiunile au escaladat și în Riad, unde autoritățile saudite au raportat că două drone au lovit perimetrul ambasadei SUA marți noaptea. Incidentul a provocat daune materiale reduse și un incendiu de mici dimensiuni, fără a se înregistra răniți.

În timp ce competițiile din zona de Est a Asiei se desfășoară conform planului, viitorul meciurilor din Golf rămâne incert din cauza conflictului în curs.

Ajuns la vârsta de 41 de ani, Cristiano Ronaldo are un sezon remarcabil la Al-Nassr. El a reușit să marcheze 22 de goluri în 26 de apariții. Starul portughez are un contract ferm cu echipa din Riad până în vara anului 2027, scrie Mediafax.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Pentru Cristiano Ronaldo, timpul stă în loc. Cum arată pectoralii săi la 40 de ani

Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist MILIARDAR din istorie. Ce avere are atacantul Portugaliei

Recomandarea video

Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Substanțe toxice din ecrane, descoperite în creierul delfinilor din Marea Chinei de Sud
FLASH NEWS Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare
16:21
Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare
EXCLUSIV Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul”
16:17
Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul”
REACȚIE Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie”
16:10
Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie”
ECONOMIE BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană
16:00
BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană
EXCLUSIV Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran”
15:57
Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran”
INEDIT Ce se întâmplă cu pielea lui Donald Trump. Medicul său a venit cu explicații după ce imaginile au devenit virale
15:49
Ce se întâmplă cu pielea lui Donald Trump. Medicul său a venit cu explicații după ce imaginile au devenit virale

Cele mai noi

Trimite acest link pe