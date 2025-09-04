Prima pagină » Știri » Declarația serii: Nicușor Dan nu se teme de „sistem”, ci lucrează cu el: „Am făcut nenumărate lucruri împreună”

Declarația serii: Nicușor Dan nu se teme de „sistem”, ci lucrează cu el: „Am făcut nenumărate lucruri împreună”

04 sept. 2025, 21:33, Știri
Declarația serii: Nicușor Dan nu se teme de „sistem”, ci lucrează cu el: „Am făcut nenumărate lucruri împreună

Dacă avem un președinte care a recunoscut public că a fost înfrânt de „sistem”, șeful statului de astăzi promite să colaboreze cu el. Spre deosebire de Emil Constantinescu, președintele Nicușor Dan este mult mai relaxat când vine vorba de interferența unui așa-zis „sistem”, în mandatul său. Întrebat într-un interviu dacă a simțit, a văzut sau chiar dacă îl poate învinge, președintele a scăpat porumbelul și a transmis că are conexiuni cu „sistemul” de mai mulți ani.

„Am interferat cu el încă de când am fost primar al Capitalei, am făcut nenumărate lucruri împreună, am făcut schimb de informații”, a spus șeful statului la Antena 1 Observator.

 

Ulterior, Nicușor Dan a dat ușor înapoi și a transmis că: „În integralitate, nu-l cunosc, să fiu foarte clar. Am văzut și părți nocive care protejează diferite interese, dar ce pot să spun românilor este că o să încerc partea bună ca să reformăm țara”.

Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicuşor Dan. Ce notă şi-ar da după 100 de zile şi când merge în SUA. "Invitaţia există"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Kate Middleton, schimbare uluitoare de look! Cum a apărut Prințesa de Wales la cea mai recentă vizită regală
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  5 septembrie 2025. Confesiuni (I)
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Vitamina care ar putea să încetinească îmbătrânirea
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, VIZITĂ pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii 0 Nord. Care este stadiul fizic al lucrărilor
22:35
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, VIZITĂ pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii 0 Nord. Care este stadiul fizic al lucrărilor
EXTERNE Macron susține Ucraina în chestiunea GARANȚIILOR de securitate: Sunt necesare. Reacția lui Zelenski: Acela va fi sfârșitul războiului
22:28
Macron susține Ucraina în chestiunea GARANȚIILOR de securitate: Sunt necesare. Reacția lui Zelenski: Acela va fi sfârșitul războiului
EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 septembrie, de la ora 15.00
22:00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 septembrie, de la ora 15.00
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 5 septembrie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 5 septembrie, de la ora 20.00
POLITICĂ Adrian Câciu și Gabriela Horga s-au certat în direct la TV/ Câciu: Dacă Horga ar fi cinstită, ar putea să vadă câtă rezervă financiară mi-a lăsat Cîțu
21:52
Adrian Câciu și Gabriela Horga s-au certat în direct la TV/ Câciu: Dacă Horga ar fi cinstită, ar putea să vadă câtă rezervă financiară mi-a lăsat Cîțu
VIDEO Tot mai mulți români apelează la comparatoarele de preț, când vine vorba de cumpărături, pentru a face ECONOMII. Cum funcționează acestea
21:25
Tot mai mulți români apelează la comparatoarele de preț, când vine vorba de cumpărături, pentru a face ECONOMII. Cum funcționează acestea