Declarația serii: Nicușor Dan nu se teme de „sistem”, ci lucrează cu el: „Am făcut nenumărate lucruri împreună”

Dacă avem un președinte care a recunoscut public că a fost înfrânt de „sistem”, șeful statului de astăzi promite să colaboreze cu el. Spre deosebire de Emil Constantinescu, președintele Nicușor Dan este mult mai relaxat când vine vorba de interferența unui așa-zis „sistem”, în mandatul său. Întrebat într-un interviu dacă a simțit, a văzut sau chiar dacă îl poate învinge, președintele a scăpat porumbelul și a transmis că are conexiuni cu „sistemul” de mai mulți ani.

„Am interferat cu el încă de când am fost primar al Capitalei, am făcut nenumărate lucruri împreună, am făcut schimb de informații”, a spus șeful statului la Antena 1 Observator.

Ulterior, Nicușor Dan a dat ușor înapoi și a transmis că: „În integralitate, nu-l cunosc, să fiu foarte clar. Am văzut și părți nocive care protejează diferite interese, dar ce pot să spun românilor este că o să încerc partea bună ca să reformăm țara”.