Prima pagină » Știri externe » Netanyahu:„Israel nu mai este o putere regională, ci o putere globală. Europenii vin la noi și cer să-i apărăm”

Netanyahu:„Israel nu mai este o putere regională, ci o putere globală. Europenii vin la noi și cer să-i apărăm”

Netanyahu:„Israel nu mai este o putere regională, ci o putere globală. Europenii vin la noi și cer să-i apărăm”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Într-un interviu din cadrul unei conferințe publice,  premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că dorește ca Israelul să ocupe 60% din Fâșia Gaza.

„Deținem 60% din Fâșia Gaza. Am avut anterior 50%, acum am ajuns la 60%. Directiva mea este”....

„100%! 100%!”, a strigat audiența.

„Așteptați, hai să o facem în ordine. Întâi, 70%.”

Netanyahu a lăudat și eforturile forțelor israeliene din Liban.

„Îi lovim acum și îi vom lovi și mai tare. Știm că luptele continuă. Totuși, nu vom ceda până nu capitulați”, a transmis Netanyahu către Hezbollah și forțele libaneze care opun rezistență forțelor israeliene.

„Ne vom ridica din această campanie ca cea mai mare putere din Orientul Mijlociu. Niciodată n-am fost mai puternici.  Israel nu mai este o putere regională, ci este deja o putere globală. Deținem tehnologiile de top. Astăzi, veți vedea, – în  Golf și oriunde. Am întrecut Marea Britanie, Germania, Italia – pe toți. Israelul are acum 70.000 dolari PIB per capita.”, a spus premierul.

Netanyahu a mai declara că Israel va feveni prima țară din lume care va dezvolta un sistem de apărare împotriva dronelor FPV cu fibră optică, considerate de acesta drept „o plagă globală”.

„Europa vine acum la noi și ne cere să o apărăm”, a spus premierul.

Israel a înghețat legăturile cu biroul secretarului general al ONU, Antonio Guterres. Joi, ONU a adăugat entități israeliene pe lista neagră a organizațiilor acuzate de violențe sexuale pe timp de război. Ambasadorul Danny Danon și-a anulat vizita planificată.

Sursa Foto: Benjamin Netanyahu, Facebook

Autorul recomandă: Președintele Turciei, Erdogan, îl face „tiran” pe Netanyahu: „Va primi o lecție necesară în fața musulmanilor din toată lumea”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Putin vizitează Kazahstan cu un convoi puternic înarmat ca pentru zonă de conflict
20:41
Putin vizitează Kazahstan cu un convoi puternic înarmat ca pentru zonă de conflict
FLASH NEWS După 178 de ani, Franța abrogă Codul Noir, legea care a permis sclavia și tratamentele inumane în colonii
19:46
După 178 de ani, Franța abrogă Codul Noir, legea care a permis sclavia și tratamentele inumane în colonii
PACE ÎN IRAN Axios: SUA și Iran ar fi ajuns la înțelegere, dar memorandumul are nevoie de aprobarea președintelui Trump
19:27
Axios: SUA și Iran ar fi ajuns la înțelegere, dar memorandumul are nevoie de aprobarea președintelui Trump
JUSTIȚIE Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene
18:45
Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene
APĂRARE Suedia trimite avioane de vânătoare Gripen în Ucraina. Când sunt programate primele livrări
18:30
Suedia trimite avioane de vânătoare Gripen în Ucraina. Când sunt programate primele livrări
FLASH NEWS Rusia a semnat un parteneriat militar cu talibanii
17:58
Rusia a semnat un parteneriat militar cu talibanii
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Arheologii au descoperit cele mai vechi unelte de lemn din istoria omenirii
FLASH NEWS Membru CNA critică raportul lui Nicușor Dan: „Vocile care nu se aliniază la narativul oficial devin marginalizate. Cine decide ce e dezinformare?
20:59
Membru CNA critică raportul lui Nicușor Dan: „Vocile care nu se aliniază la narativul oficial devin marginalizate. Cine decide ce e dezinformare?
CONTROVERSĂ În plină criză politică, USR pune tunurile pe serviciile secrete și le face responsabile de haosul din România
20:36
În plină criză politică, USR pune tunurile pe serviciile secrete și le face responsabile de haosul din România
FLASH NEWS Călin Georgescu, mesaj de Rusalii: „România are nevoie de rugăciune si de oameni puternici. Să ne purtăm unii pe alții în rugăciune”
20:29
Călin Georgescu, mesaj de Rusalii: „România are nevoie de rugăciune si de oameni puternici. Să ne purtăm unii pe alții în rugăciune”
FLASH NEWS Cîțu contrazice politica lui Bolojan cu datele Eurostat: Nu există argument economic serios pentru suprataxarea celui mai puțin îndatorat sector privat din UE
19:50
Cîțu contrazice politica lui Bolojan cu datele Eurostat: Nu există argument economic serios pentru suprataxarea celui mai puțin îndatorat sector privat din UE
ULTIMA ORĂ Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan
19:27
Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan
FLASH NEWS Nicușor Dan a atacat la CCR Legea privind protecția drepturilor copilului, adoptată după crima din Timiș. Ce măsuri contestă președintele
19:01
Nicușor Dan a atacat la CCR Legea privind protecția drepturilor copilului, adoptată după crima din Timiș. Ce măsuri contestă președintele

Cele mai noi

Trimite acest link pe