Netanyahu:„Israel nu mai este o putere regională, ci o putere globală. Europenii vin la noi și cer să-i apărăm”

Într-un interviu din cadrul unei conferințe publice, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că dorește ca Israelul să ocupe 60% din Fâșia Gaza.

„Deținem 60% din Fâșia Gaza. Am avut anterior 50%, acum am ajuns la 60%. Directiva mea este”....

„100%! 100%!”, a strigat audiența.

„Așteptați, hai să o facem în ordine. Întâi, 70%.”

Netanyahu a lăudat și eforturile forțelor israeliene din Liban.

„Îi lovim acum și îi vom lovi și mai tare. Știm că luptele continuă. Totuși, nu vom ceda până nu capitulați”, a transmis Netanyahu către Hezbollah și forțele libaneze care opun rezistență forțelor israeliene.

„Ne vom ridica din această campanie ca cea mai mare putere din Orientul Mijlociu. Niciodată n-am fost mai puternici. Israel nu mai este o putere regională, ci este deja o putere globală. Deținem tehnologiile de top. Astăzi, veți vedea, – în Golf și oriunde. Am întrecut Marea Britanie, Germania, Italia – pe toți. Israelul are acum 70.000 dolari PIB per capita.”, a spus premierul.

Netanyahu a mai declara că Israel va feveni prima țară din lume care va dezvolta un sistem de apărare împotriva dronelor FPV cu fibră optică, considerate de acesta drept „o plagă globală”.

„Europa vine acum la noi și ne cere să o apărăm”, a spus premierul.

Israel a înghețat legăturile cu biroul secretarului general al ONU, Antonio Guterres. Joi, ONU a adăugat entități israeliene pe lista neagră a organizațiilor acuzate de violențe sexuale pe timp de război. Ambasadorul Danny Danon și-a anulat vizita planificată.

Sursa Foto: Benjamin Netanyahu, Facebook

