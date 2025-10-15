AUR acuză USR că votează împotriva propriei legi

AUR acuză USR că a votat împotriva propriei Propuneri legislative prin care se cerea desființarea AMEPIP, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Senatorul Ștefan Geamănu a declarat de la tribuna Senatului că: „Astăzi asistăm la un nou spectacol suprarealist de ipocrizie politică marca USR!” a declarat senatorul AUR, Ștefan Geamănu.

„Partidul care, în opoziție, se bătea cu pumnii în piept că vrea reformă, votează astăzi împotriva propriei inițiative, doar pentru că a ajuns la putere și are interesul să păstreze sistemul. Românii au început să vadă că USR nu e o alternativă, ci doar aceeași Mărie cu altă pălărie.”, mai arată senatorul.

Partidul AUR mai notează că actuala coaliție de guvernare, indiferent de culoarea politică, acționează unitar pentru a-și securiza propriile interese, ignorând promisiunile de reformă și cerințele de austeritate administrativă.

sursa foto: Facebook/StefanGeamanu