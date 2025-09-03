AUR anunță că a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO cu privire la măsurile de austeritate asumate de Guvern

Deputații și senatorii AUR anunță că au sesizat, miercuri, Comisia de la Veneția și Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) acuzând ”utilizarea sistematică și abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului pentru ocolirea dezbaterii parlamentare democratice”.

”Guvernul român a angajat simultan răspunderea pe cinci pachete legislative cuprinzătoare în data de 1 septembrie 2025, reprezentând o escaladare fără precedent în evitarea sistematică a procedurilor parlamentare normale. Aceste legi modifică colectiv zeci de acte normative din domenii juridice disparate, transformând procedura excepțională a angajării răspunderii într-un mecanism legislativ de rutină și neutralizând efectiv rolul constituțional al Parlamentului ca autoritate legislativă primară”, se arată într-un comunicat transmis de AUR.

Formațiunea politică susține că astfel de practici ale Guvernului creează ”multiple încălcări constituționale care amenință fundamentele democrației românești”.

”Principiul separației și echilibrului puterilor, consacrat în articolul 1 alineatul 4 din Constituție, este fundamental subminat atunci când Guvernul devine o autoritate legislativă concurentă, ocolind în mod sistematic dezbaterea și controlul parlamentar. Urgența pretinsă de către Guvern privind consolidarea fiscală este fundamental contrazisă de cronologia evenimentelor. România se află sub procedura deficitului excesiv al Uniunii Europene din 2019, cu multiple termene extinse din cauza propriei inacțiuni guvernamentale. Planul bugetar structural cel mai recent, prezentat în octombrie 2024, s-a angajat să implementeze măsuri corective până în aprilie 2025”, se mai arată în comunicat.

Partidul condus de George Simion consideră că urgența invocată de Guvern este una ”fabricată”.

”Guvernul nu poate invoca propria inacțiune deliberată ca justificare pentru ocolirea procedurilor constituționale concepute pentru a asigura deliberarea democratică. Practica actuală prezintă în mod efectiv Parlamentului un ultimatum: să accepte pachete legislative cuprinzătoare fără amendamente sau să înfrunte criza guvernamentală. Procedurile parlamentare normale încorporează multiple garanții anticorupție pe care procedura de încredere le elimină sistematic. Revizuirea comisiei parlamentare asigură că legislatorii cu experiență relevantă examinează detaliile tehnice și identifică potențialele riscuri de corupție sau conflictele de interese în adoptarea unor acte normative. Audierile publice permit părților interesate să identifice problemele și să propună alternative, creând transparența care previne beneficiile ascunse pentru interesele private”, susțin reprezentanții AUR.

”AUR consideră că doar intervenția internațională promptă prin îndrumarea Comisiei de la Veneția și acțiunea GRECO poate ajuta la restabilirea echilibrului constituțional, la păstrarea instituțiilor democratice ale României și la prevenirea normalizării modelelor de guvernare pseudo-democratice care s-ar putea răspândi în tot spațiul constituțional european”, mai anunță AUR.