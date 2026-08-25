Iranul răspunde noilor sancțiuni ale SUA: „Suntem pe deplin pregătiți. Știm cum să jucăm acest joc și vom trece la ofensivă”

Teheranul transmite că este pregătit pentru noua ofensivă economică a Statelor Unite împotriva Iranului, după ce administrația președintelui Trump a anunțat o extindere majoră a sancțiunilor menite să izoleze economia Republicii Islamice și să reducă sursele sale de venit.

Ministrul iranian al Finanțelor, Ali Madanizadeh, a declarat luni că autoritățile de la Teheran anticipau măsurile pregătite de Washington și susține că guvernul are deja elaborat un plan pentru următorii doi ani, relatează France24.

Reacția vine după ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a prezentat noile măsuri în cadrul unei conferințe de presă, descriind ofensiva economică drept o „Ziua Z economică” împotriva regimului iranian.

Noile sancțiuni nu vizează exclusiv Iranul.

Washingtonul avertizează că firmele, băncile și alte entități străine care continuă anumite relații comerciale cu Teheranul ar putea fi lovite de sancțiuni secundare, inclusiv prin restricționarea accesului la sistemul financiar bazat pe dolar.

Miza este creșterea presiunii nu doar asupra economiei iraniene, ci și asupra partenerilor externi care îi permit Teheranului să mențină fluxurile comerciale și financiare.

Iranul susține însă că scenariul era anticipat.

„Se pare că (SUA) au decis acum să încerce un alt eşec. Aşteptam de mult aceste zile şi eram pe deplin conştienţi de planurile pe care le aveau. Guvernul are un plan pe doi ani şi este pe deplin pregătit, aşa cum a fost şi până acum, pentru aceste evoluţii”, a declarat Ali Madanizadeh, ministrul Finanțelor din Iran, pentru postul de stat IRINN.

Iranul acuză SUA de „terorism economic” și amenință cu un răspuns ofensiv

Tonul Teheranului a devenit și mai dur atunci când ministrul iranian a vorbit despre modul în care țara intenționează să răspundă presiunilor americane.

Madanizadeh a acuzat Statele Unite că încearcă să „desfăşoare un terorism economic” împotriva Iranului și a avertizat Washingtonul să nu se aștepte ca răspunsul Teheranului să fie exclusiv defensiv.

„Ştim cum să jucăm acest joc. De data aceasta, nu ar trebui să creadă că răspunsul nostru va fi pur defensiv şi că ne vom limita doar la a ne apăra. Ar trebui să se aştepte, de asemenea, ca noi să trecem la ofensivă”, a declarat Ali Madanizadeh.

Oficialul nu a explicat concret ce ar presupune această strategie „ofensivă” în domeniul economic. Teheranul încearcă să arate că nu consideră noile sancțiuni o lovitură pentru care nu era pregătit și că dispune de instrumente pentru a răspunde presiunii americane.

Iranul are o experiență îndelungată în funcționarea sub sancțiuni occidentale și a dezvoltat, de-a lungul anilor, mecanisme alternative pentru comerț, exporturi și transferuri financiare.

Washingtonul amenință partenerii Iranului cu sancțiuni secundare

Administrația Trump a anunțat luni o extindere majoră a regimului de sancțiuni împotriva Iranului, într-o nouă încercare de a izola economia țării și de a reduce veniturile care ajung la Teheran. Unul dintre cele mai puternice instrumente aflate la dispoziția Washingtonului îl reprezintă sancțiunile secundare.

Acestea permit Statelor Unite să exercite presiuni inclusiv asupra unor companii și instituții financiare care nu sunt americane, dar care continuă anumite tranzacții sau relații comerciale cu entități iraniene vizate de restricții.

Pentru instituțiile financiare internaționale, amenințarea pierderii accesului la sistemul financiar bazat pe dolar poate avea consecințe mult mai mari decât beneficiile obținute din continuarea afacerilor cu Iranul.

Tocmai acest efect de descurajare poate amplifica impactul sancțiunilor dincolo de relația bilaterală dintre Washington și Teheran.

Noua confruntare deschide astfel un front economic cu implicații internaționale: statele, băncile și companiile care mențin relații cu Iranul vor trebui să evalueze riscul de a intra în vizorul autorităților americane.

Pentru Teheran, provocarea va fi menținerea accesului la piețele externe și a fluxurilor financiare într-un moment în care Washingtonul încearcă să facă aceste relații considerabil mai costisitoare.