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Zelenski cere intensificarea atacurilor în Rusia: „Ucraina poate produce 200-300 de drone pe zi și putem lovi ținte aflate la 3.000 km”

Zelenski cere intensificarea atacurilor în Rusia:
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Ucraina poate produce zilnic 200-300 de drone de atac cu rază lungă și dispune de arme capabile să lovească la până la 3.000 km, afirmă Volodimir Zelenski. Kievul vrea să intensifice atacurile în Rusia, însă președintele ucrainean a identificat o nouă problemă.

Ucraina dispune de capacitatea industrială necesară pentru a produce între 200 și 300 de drone de atac cu rază lungă de acțiune în fiecare zi și dezvoltă arme capabile să lovească ținte aflate la distanțe de până la 3.000 de kilometri, susține președintele Volodimir Zelenski, potrivit KievPost.

Volodimir Zelenski – Foto: Profimedia iamges

Kievul ar putea extinde considerabil campania de atacuri în adâncimea teritoriului Rusiei dacă aliații occidentali vor furniza finanțarea necesară, a afirmat liderul ucrainean.

Zelenski consideră că transferarea unei părți tot mai mari a costului războiului pe teritoriul rus poate deveni un instrument de presiune asupra Kremlinului și, în cele din urmă, asupra președintelui Vladimir Putin. Declarațiile au fost făcute la Kiev, după reuniunea Coaliției celor dispuși, organizată în contextul celei de-a 35-a aniversări a restabilirii independenței Ucrainei.

La întâlnire au participat lideri ai statelor care sprijină Kievul, inclusiv președintele Nicușor Dan, discuțiile concentrându-se asupra intensificării ajutorului militar, consolidării apărării aeriene, cooperării cu industria ucraineană de apărare și garanțiilor de securitate pe termen lung.

Reuniunea a fost prezidată alături de Zelenski de premierul britanic Andy Burnham, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

Potrivit declarației comune publicate după discuții, aliații au convenit că apărarea aeriană a Ucrainei trebuie consolidată urgent și că sprijinul acordat industriei sale de apărare trebuie extins.

Întrebat dacă Ucraina va continua atacurile în adâncimea teritoriului Rusiei, inclusiv împotriva rafinăriilor și infrastructurii logistice, Zelenski a răspuns că țara sa dispune deja de capacitatea tehnologică și industrială necesară.

„Avem, desigur, suficiente capacități pentru a crește producția. Vom putea ataca mai mult”, a declarat Zelenski.

13 August 2025, Berlin: Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks during a press conference German Chancellor Friedrich Merz after the virtual consultations between European heads of state and government in the Chancellery with a view to the meeting between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. Photo: Fabian Sommer/dpa

Potrivit liderului de la Kiev, industria ucraineană produce mai multe categorii de drone cu rază lungă, rachete și drone-rachetă, ale căror raze de acțiune se întind de la aproximativ 350 de kilometri până la 3.000 de kilometri. Zelenski susține că aceste sisteme și-au demonstrat deja eficiența în operațiunile desfășurate de Ucraina.

Problema principală nu mai este însă capacitatea de producție, afirmă președintele, ci finanțarea necesară pentru utilizarea ei la scară mult mai mare.

„Nu dispunem de fonduri suficiente pentru acest lucru”, a declarat Zelenski.

Zelenski vrea ca Rusia să simtă războiul: „Avem nevoie de mai mulți bani, mult mai mulți”

Potrivit estimărilor prezentate de liderul ucrainean, Rusia a trecut de la aproximativ 40 de drone Shahed lansate zilnic în urmă cu doi ani la 100, apoi la 300 și, în prezent, la aproximativ 500 de drone pe zi.

„Dacă vrem să readucem acest război pe teritoriul Rusiei și să-l facem cu adevărat dureros pentru ei, astfel încât societatea lor să simtă acest lucru și să exercite presiune asupra lui Putin, cred că acesta este unul dintre instrumentele prin care îl putem împinge pe Putin la negocieri”, a declarat Zelenski.

The Telegraph îl ia peste picior pe Zelenski după întâlnirea cu Trump. Ce caricatură au publicat jurnaliștii britanici

The Telegraph îl ia peste picior pe Zelenski după întâlnirea cu Trump. Ce caricatură au publicat jurnaliștii britanici

Diferența majoră dintre cele două țări rămâne însă accesul la resurse financiare. Zelenski estimează că Ucraina se confruntă cu un deficit de aproximativ 27 de miliarde de dolari în domeniul apărării, în timp ce Rusia dispune de resurse considerabil mai mari pentru finanțarea războiului.

„Avem capacități. Avem nevoie de mai mulți bani, mult mai mulți””, a declarat președintele Ucrainei.

Președintele Finlandei, Aleander Stubb, și-a exprimat sprijinul pentru strategia ucraineană a loviturilor în adâncime, pe care a descris-o drept o „strategie militară sensată”.

În opinia sa, furnizarea resurselor financiare și militare necesare pentru atacurile ucrainene cu drone și rachete asupra unor ținte din Rusia crește costurile continuării războiului pentru Moscova și ar putea contribui la aducerea Kremlinului la masa negocierilor.

Aliații promit mai multă apărare aeriană și pregătesc garanțiile de securitate pentru Ucraina

Loviturile ucrainene cu rază lungă de acțiune au reprezentat doar una dintre temele reuniunii de la Kiev. Consolidarea apărării aeriene a Ucrainei a fost declarată o „prioritate urgentă” de membrii Coaliției celor dispuși, în contextul intensificării atacurilor rusești cu drone și rachete asupra orașelor și infrastructurii ucrainene.

Aliații au convenit să crească sprijinul militar, să extindă cooperarea cu industria ucraineană de apărare și să intensifice transferul de tehnologie relevantă.

Deciziile vin după o serie de atacuri rusești de amploare care au lovit orașe și infrastructură critică și au provocat victime în rândul populației civile.

Liderii coaliției au condamnat atacurile asupra civililor, infrastructurii critice și patrimoniului cultural, inclusiv loviturile care au afectat Mănăstirea Pechersk din Kiev.

Statele participante au reafirmat dreptul Ucrainei de a se apăra împotriva agresiunii ruse în conformitate cu dreptul internațional și articolul 51 al Cartei ONU.

Occidentul intensifică presiunea economică asupra Rusiei

Presiunea economică asupra Moscovei urmează, de asemenea, să fie intensificată. Coaliția s-a angajat să înăsprească sancțiunile împotriva complexului militar-industrial rus, să combată metodele de evitare a restricțiilor și să intensifice măsurile împotriva așa-numitei „flote fantomă” utilizate de Rusia.

Potrivit declarației comune, sancțiunile impuse începând din februarie 2022 ar fi privat Rusia de cel puțin 495 de miliarde de dolari care ar fi putut alimenta finanțarea războiului.

Aliații au discutat și despre una dintre cele mai vulnerabile perioade pentru Ucraina: iarna. Coaliția s-a angajat să sprijine sistemul energetic ucrainean prin Fondul de sprijin energetic pentru Ucraina și prin furnizarea de echipamente necesare reparării și consolidării infrastructurii lovite repetat de Rusia.

În paralel, continuă pregătirile pentru o eventuală Forță Multinațională pentru Ucraina, care ar urma să poată fi desfășurată după o „încetare credibilă a ostilităților”.

Aceasta ar face parte dintr-un pachet mai amplu de garanții politice și juridice de securitate, concepute pentru a descuraja o nouă agresiune rusă după oprirea luptelor.

Coaliția și-a reiterat totodată apelul către Moscova pentru acceptarea unei „încetări complete, imediate și necondiționate a focului, începând de la linia de contact”.

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