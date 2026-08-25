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Cazul rarisim al unui elev din Carei. Picase BAC-ul cu 5.92, dar a făcut contestație la limba maghiară. Ce notă a primit

Cazul rarisim al unui elev din Carei. Picase BAC-ul cu 5.92, dar a făcut contestație la limba maghiară. Ce notă a primit
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Iată cazul rarisim al unui elev din Carei. Acesta picase BAC-ul cu 5.92, dar a făcut contestație la limba maghiară. Ce notă a primit apoi.

Un elev de la Liceul Romano-Catolic „Josephus Calasantius” Carei, județul Satu Mare, a dat BAC-ul din toamnă 2026. Astfel că, după afișarea rezultatelor inițiale, el avea media 5.92, adică sub media 6.00, media necesară pentru a promova examenul de Bacalaureat.

La aflarea acestor rezultate, elevul a depus contestație la limba maghiară, unde avea nota 6.40. Elevul mai avea nevoie să primească 40 de sutimi în plus, adică să ia nota 6.80, pentru a transforma actuala medie într-una de promovare.

Așadar, a depus respectiva contestație doar la limba maghiară și, surpriză uriașă! Elevul din Carei a primit fix nota 6.80, adică chiar nota minima de care avea nevoie ca să promoveze.

Prin urmare, media elevului din Carei, la Bacalaureatul din toamnă, a devenit 6.01, chiar peste linie, fiind așadar declarat promovat.

Ministerul Educației a publicat luni, 24 august, rezultatele la bacalaureat 2026 din cadrul sesiunii de toamnă.

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