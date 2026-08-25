Atac de amploare asupra mașinilor: un malware a infectat sistemele multimedia din mașini. Ce pățesc șoferii care devin ținte ale hackerilor

Compania Kaspersky a descoperit un malware care vizează pentru prima dată unitățile centrale din mașini. Ținta sunt sistemele care controlează multimedia și, uneori, funcțiile autoturismului.

Publicația Blic scrie că programul s-a răspândit printr-un mecanism legitim de actualizare software.

Mașinile cu sistem Android, atacate la actualizarea software

Ținta au fost unitățile centrale din interiorul mașinilor care au la bază sistemul de operare Android. Este primul caz documentat de infectare a acestor sisteme, printr-un lanț de atac construit special pentru ele. Scopul principal a fost frauda publicitară, dar malware-ul permitea și alte activități rău intenționate.

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Kaspersky atribuie campania grupului MoYu, legat de rețeaua BadBox, carte este cunoscută pentru infectarea unor dispozitive Android direct din fabrică. Unitățile centrale auto sunt vulnerabile pentru că folosesc adesea Android. Pe acest sistem rulează atât aplicații obișnuite, cât și programe malițioase. Deși rareori stochează date personale sensibile, aceste unități au sloturi pentru cartele SIM și acces constant la internet.

Malware-ul s-a răspândit prin actualizări compromise, integrate în firmware-ul unor unități centrale fabricate de DoFun. Kaspersky a notificat producătorul, iar problema a fost rezolvată. Lanțul de infectare a pornit de la o aplicație de sistem legitimă, numită TWCore. Aceasta era folosită inițial pentru colectarea de date analitice.

Atacatorii au exploatat acest canal pentru a introduce cod malițios printr-un program numit JarService. Instalarea s-a făcut în mai multe etape, gândite să evite detectarea. Programul rula în fundal, fără interfață vizibilă și fără știrea utilizatorului.

Cum sunt afectați șoferii

Kaspersky a descoperit nouă comenzi diferite, folosite pentru afișarea de reclame nedorite și pentru descărcarea altor module malițioase. Atacatorii au colectat și date despre dispozitiv, precum modelul, rezoluția ecranului sau adresa MAC.

Rade Furtula, un expert în presales din Europa de Est, a explicat că metodele de distribuire a acestui malware devin tot mai variate. „Actorii rău intenționați cuceresc în mod activ noi platforme. Acest malware reprezintă prima aplicație rău intenționată care vizează în mod specific unitățile de bord din mașini”.

El a numit descoperirea un semnal de alarmă pentru industria auto.