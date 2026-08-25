Zodia care va avea un final catastrofal de vară. Cristina Demetrescu anunță „vertij și derută” pentru acești nativi

Care este zodia ce va avea un final catastrofal de vară. Astrologul Cristina Demetrescu anunță „vertij și derută” pentru acești nativi.

Este, prin urmare, vorba despre zodia Berbec. Pentru acești nativi, eclipsa poate crea o perioadă de vertij, derută sau tendința de a vedea într-o lumină catastrofală inclusiv probleme relativ mici. Însă, efectele ar trebui să treacă.

Cu toate acestea, pe plan sentimental, lucrurile arată mult mai bine. Viața de cuplu își poate realimenta resursele, iar copiii pot aduce satisfacții, chiar și în privința studiilor. Pot avea loc și schimbări importante în familie, adevărate „creșteri în grad”. Mai exact, un părinte poate deveni bunic, iar un bunic, străbunic.

De precizat este că, în ultima săptămână din vară, contextul astral este unul puternic, marcat de schimbarea axei Destinului și a Karmei, dar și de efectele eclipsei parțiale de Lună în Pești, scrie ProTv.ro.

Conform Cristinei Demetrescu, pe 18 august, Destinul a părăsit axa Fecioară–Pești, asociată în astrologie cu sacrificiile, suferințele, penitențele, dușmanii și bolile, începând un tranzit de aproximativ 19 luni pe axa Leu–Vărsător, cu Destinul în Vărsător și Karma în Leu.