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„Spin & Splash by CSID.ro”, două zile de sport, joacă, sănătate și surprize pentru întreaga familie, la THERME București

„Spin & Splash by CSID.ro”, două zile de sport, joacă, sănătate și surprize pentru întreaga familie, la THERME București
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În weekendul 29-30 august 2026, „Ce se întâmplă, Doctore?” și THERME București invită publicul la un nou eveniment marca CSID.ro, „Spin & Splash”, dedicat mișcării, distracției, creativității și educației pentru sănătate. Timp de două zile, copiii și adulții vor putea participa la o serie de activități recreative, sportive și educative, organizate în zonele Galaxy și The Palm din THERME București. Programul include jocuri, ateliere creative, competiții, sesiuni de sport, demonstrații, surprize și premii oferite de partenerii evenimentului.

Două zile pline de activități pentru copii și adulți

„Spin & Splash by CSID.ro” își propune să transforme ultimul weekend din august într-o experiență pentru întreaga familie. Cei mici vor avea ocazia să participe la ateliere de creație și teatru, să se bucure de sesiuni de Bubble Show și de alte activități special pregătite pentru ei.

Nici adulții nu vor rămâne pe margine. Vizitatorii sunt invitați să intre în joc și să participe la campionate de volei pe nisip pentru familii, sesiuni de Aqua Gym, activări speciale marca THERME și multe alte provocări. Printre activitățile pregătite în cadrul evenimentului se numără:
• Ateliere de creație și teatru pentru copii
• Campionate de volei pe nisip pentru familii
• Darts cu premii oferite de Allianz
• Sesiuni de Aqua Gym
• Sesiuni de Bubble Show
• Măsurarea tensiunii arteriale și lecții de prim-ajutor susținute de SANADOR
• Roata sănătății
• Jocuri, surprize și premii oferite de partenerii evenimentului

Participă la activități și adună ștampile pentru extragerile zilnice

La intrarea în THERME București, vizitatorii vor primi o hartă a activităților disponibile. Aceasta le va servi drept ghid pentru experiențele tematice organizate în diferite zone și le va oferi posibilitatea de a aduna ștampile pe parcursul zilei. Participarea la cât mai multe activități poate aduce și mai multe șanse de câștig: ștampilele colectate vor permite înscrierea la Roata sănătății, unde participanții pot câștiga premii oferite de partenerii „Spin & Splash by CSID.ro”.

Evenimentul aduce împreună sute de părinți și copii într-un maraton de activități care îmbină distracția cu mișcarea și informațiile utile pentru sănătate.
În cadrul zonei dedicate educației pentru sănătate, echipa SANADOR va oferi vizitatorilor posibilitatea de a-și măsura tensiunea arterială și de a participa la lecții de prim-ajutor. Astfel, „Spin & Splash by CSID.ro” devine și o oportunitate de a descoperi, într-un mod accesibil și interactiv, informații care pot fi utile în viața de zi cu zi.

Activitățile sunt gratuite, în baza accesului la THERME

Participarea la eveniment se face pe baza unui bilet de acces la THERME București. Toate activitățile organizate de „Ce se întâmplă, Doctore?” în cadrul „Spin & Splash by CSID.ro” sunt gratuite și sunt incluse în accesul general la THERME București.
Așadar, în weekendul 29-30 august, vizitatorii sunt invitați să își aducă familia, să descopere activitățile pregătite special pentru ei, să facă mișcare, să se joace și să profite de ultimele zile de vară într-o atmosferă plină de energie.

Mulțumim partenerilor care fac posibil evenimentul „Spin & Splash by CSID.ro”
Evenimentul nu ar fi posibil fără susținerea THERME București, dar și a brandurilor implicate în proiecte dedicate sănătății, educației, sustenabilității și unui stil de viață activ. Partenerii evenimentului sunt:
Allianz, SANADOR, RetuRO, Lidl, Douglas, Farmaline, Old Spice, Crăița Merelor, Borotalco, Rio Mare, NOVA, Carmistin și eMAG.

Le mulțumim pentru implicare și pentru contribuția la realizarea unui weekend plin de experiențe, jocuri, activități și surprize pentru întreaga familie.

Ne vedem pe 29 și 30 august 2026, la THERME București, la „Spin & Splash by CSID.ro”!
Galerii foto și video de la eveniment vor fi disponibile pe CSID.ro, precum și pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok ale „Ce se întâmplă, Doctore?”.

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