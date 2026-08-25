DIICOT explică de ce albanezii au ajuns să colaboreze cu românii în transportul drogurilor. O vastă analiză Europol în dosarul „cărăușilor”

Evoluția rețelelor de criminalitate organizate evidențiază tranziția de la structurile ierarhice tradiționale către modele de organizare flexibile, transnaționale și specializate, caracterizate prin diviziunea funcțională a activităților și cooperarea pe orizontală între actori care furnizează competențe distincte, ar fi explicația pentru care aflăm că marii traficanți de droguri albanezi au ales români care să le transporte cantitățile uriașe de droguri dinspre și către Europa, potrivit unei ample analize a Europol ale cărei concluzii se regăsesc în dosarul declanșat de DIICOT.

Concret, rețin procurorii DIICOT în actele dosarului de trafic de droguri de risc și de mare risc „faptele care constituie trafic de droguri precum cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea sunt acum asumate aproape individual de către celule independente, specializate pe un anumit tip de activități ilicite precum fabricarea, transportul sau distribuția”.

Sondaj Gândul Ești de acord cu tăierea burselor sociale pentru elevi de către Guvernul Bolojan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Evoluția rețelelor către „mecanizări” cu iz corporativ

Conform constatărilor Europol, se mai arată în actele dosarului, privind exploatarea structurilor comerciale legitime și modelul de criminalitate bazat pe furnizarea de servicii, infrastructura de transport și logistică poate reprezenta o capacitate externalizată, pusă la dispoziția mai multor rețele sau actori infracționali.

În această logică de tip “crime as a service”, societățile comerciale ori persoanele care controlează accesul la mijloace de transport pot funcționa ca furnizori de servicii logistice, plasându-se ca verigă distinctă între actorii care facilitează sau coordonează transportul (precum anumite grupări cu conexiuni transnaționale) și beneficiarii finali ai transportului ilicit.

În ceea ce privește grupările de criminalitate organizată albaneze, evaluările E.U.D.A./E.M.C.D.D.A. privind grupările albaneze implicate în aprovizionarea cu droguri în Uniunea Europeană arată că acestea se caracterizează prin flexibilitate operațională, capacitatea de a acționa transnațional și de a coopera cu alte grupări criminale, fiind implicate în diverse segmente ale lanțului de aprovizionare cu droguri.

Prin urmare, rolul acestora nu trebuie redus exclusiv la cel de proprietari ai substanțelor traficate, ci poate include și activități de intermediere, facilitare și coordonare între diferite verigi ale lanțului infracțional.

Colaborarea albanezilor cu românii

Despre gruparea de minimum șapte persoane cercetată în prezent DIICOT arată că oferea grupărilor de narco traficanți albanezi servicii de transport a diferitor feluri și cantități de droguri de risc și mare risc, din țările -puncte de intrare a drogurilor în Europa, în țările-puncte de destinație din Europa, în funcție de comenzile primite de la gruparea de narco-traficanți albanezi.

Palierul de comandă al grupării a fost format din trei persoane fizice,care,pentru a-și optimiza potențialul infracțional, au implicat și activitățile unor persoane juridice,respectiv ale unor societăți comerciale.

Referitor la aceste persoane juridice, vor fi formulate acuzații de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat și constituit în scopul comiterii mai multe infracțiuni de trafic de droguri , precum și acuzații de participație la infracșiunile de trafic de droguri.

Jurisdicția autorităților române este atrasă de faptul că grupul infracțional organizat, compus din persoane fizice și juridice, a fost constituit pe teritoriul României, actele materiale specifice infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc, constând în pregătirea auto vehiculelor pentru disimularea transporturilor de droguri, s-a realizat pe teritoriul României, iar discuțiile prin care au fost stabilite detaliile transporturilor de droguri, au fost purtate de liderii grupului infracțional aflați pe teritoriul României.

Cum veneau comenzile și cum se pregăteau românii

Anchetatorii DIICOT arată în actele dosarului că ulterior primirii comenzilor pentru efectuarea transporturilor de droguri de la narco traficanții albanezi, liderii grupului infracțional organizat, aflați în România, le transmiteau autorilor aflați pe celelalte paliere ale grupării, coordonatele pentru operaționalizarea transporturilor, respectiv făceau aranjamentele necesare pentru implicarea șoferilor și pentru asigurarea auto vehiculelor, monitorizând apoi, tot din România, derularea transporturilor.

În situația când acestea erau capturate de autoritățile altor state, liderii și membrii se ocupau de asigurarea asistenței juridice a șoferilor prinși în flagrant, urmărind, totodată, să aibă acces la dosarele penale, pentru a verifica dacă nu există indicii care să ducă la lideri.

Începând cu luna septembrie 2023, numiții Gheorghe Cristian Măhălean, Ioan Vasile Ionce, Vilhelm Stocsek, Gheorghe Pintea zis Moșul sau Bătrânul și societatea comercială Trial Expert Transport au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri cetățeni români și străini, având ca scop procurarea și transportarea unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc, respectiv rezină de Cannabis, Cannabis și Cocaină, prin utilizarea de ansambluri rutiere de mare tonaj (TIR-uri), prevăzute cu compartimente ascunse, din Spania către diverse state europene, pentru obținerea de beneficii materiale ilicite.

Acest scop s-a materializat succesiv prin mai multe transporturi la realizarea cărora au participat diferit membrii grupului, potrivit atribuțiilor asumate.

La grupul infracțional organizat au mai aderat potrivit anchetatorilor Alexandru Ionuț Mihpesc, Marian Tiberiu Bîzu, Ionuțș Cristian Tudor, Attila Sandor Szanto, Tibor Bodrogi, Cătălin Ionuț Neag Ionela Alice Bejinaru, Attila Mihaly Tolvaj, Levente Szabo și Ciprian Stoica.

Totodată mai multe firme au fost implicate în operațiunile de transport de droguri pentru albanezi între ele regăsindu-se cu scopul de paravan legal societățile comerciale GFB TRANSPORT S.R.L., NKS BOOM TRANS S.R.L. și KEVIN IDEAL TRANS S.R.L.

Palierele GIO

Grupul infracțional organizat a acționat pe două paliere, potrivit anchetatorilor DIICOT. Astfel primul palier se referă la traficul de droguri de risc și mare risc iar acest membrii acestui palier se ocupau de:

1. identificarea sau înființarea pe teritoriul României, a unor societăți comerciale având ca obiect de activitate transportul de mărfuri, care să funcționeze ca paravan legal pentru transportarea drogurilor;

2. identificarea pe teritoriul României și achiziția, prin persoane interpuse, de ansambluri rutiere de mare tonaj care să fie utilizate la transportul transnațional de droguri;

3. înmatricularea ansamblurilor rutiere pe numele unor persoane cu rol de sprijinire a grupului ori în cadrul unor societăți de transport rutier de mărfuri controlate în fapt de grupare;

4. efectuarea, pe teritoriul României, a unor acte preparatorii în vederea transportului unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc, respectiv Cannabis, rezină de Cannabis și Cocaină, constând în modificarea unor vehicule -capete de tractor și remorci – cu locașuri ascunse pentru depozitarea drogurilor;

5. purtarea de discuții telefonice, pe teritoriul României, cu privire la desfășurarea în bune condiții a transporturilor de droguri, precum și a unor discuții având ca obiect gestionarea situațiilor de criză în care drogurile erau descoperite și confiscate de organele judiciare;

6. realizarea unor întâlniri conspirate cu membrii familiilor șoferilor depistați în străinătate transportând droguri, pentru a afla informații, a plăti apărători aleși ai acestora și a lua decizii privind activitatea infracțională viitoare a grupării.

Al doilea palier se ocupa de traficul internațional de droguri de mare risc, iar membrii acestuia se ocupau de:

1. deplasarea ansamblurilor rutiere modificate de către membri executanți șoferi pe teritoriul Spaniei, unde erau încărcate cu mari cantități de droguri în compartimentele ascunse ale acestora și transportate în țările de destinație sub pretextul efectuării unor transporturi rutiere de mărfuri legale, contractate de pe bursele de specialitate;

2. gestionarea situațiilor de criză în care șoferii autovehiculelor erau arestați și drogurile erau descoperite și confiscate, prin angajarea unor apărători, comunicarea cu persoanele implicate direct sau prin intermediul apărătorilor și folosirea informațiilor obținute pentru luarea unor măsuri concrete care să împiedice descoperirea viitoarelor transporturi de către autorități, de pildă reînmatricularea autovehiculelor utilizate pe numele altor societăți de transport rutier de mărfuri, recrutarea de noi șoferi sau încetarea utilizării societăților, ansamblurilor rutiere de mare tonaj ori a șoferilor care erau suspectați de autorități.

DIICOT lasă narco-traficanții albanezi fără „cărăuși” români

DIICOT a anunțat, luni, destructurarea rețelei românești de distribuție a narcotraficanților albanezi după o serie amplă de percheziții, de luni, urmare cărora 5 suspecți au fost ridicați și duși la audieri la sediul Direcției.

Potrivit unui comunicat oficial al DIICOT anchetatorii ar fi descins luni la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice situate pe raza municipiilor Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc și a județelor Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și spălare a banilor.

Din probatoriul administrat până în prezent, arată Direcția, a reieșit că, începând cu luna septembrie 2023, 5 suspecți (patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional) au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini, având ca scop obținerea unor importante sume de bani din procurarea și transportarea, din Spania către diverse state europene, a unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc, respectiv rezină de canabis, canabis și cocaină, prin utilizarea de ansambluri rutiere de mare tonaj (TIR-uri), prevăzute cu compartimente ascunse.

La grupul infracțional organizat au aderat alți 10 suspecți (nouă bărbați și o femeie), precum și alte 4 societăți comerciale, implicate în circuitul infracțional cu scopul de paravan legal pentru transportul drogurilor, întreaga activitate a grupării de criminalitate organizată fiind sprijinită de către o altă suspectă, partenera de viață a unuia dintre lideri.

Modus operandi

Ca mod de operare, arată procurorii DIICOT, ulterior primirii comenzilor pentru efectuarea transporturilor de droguri de la narco traficanții albanezi, liderii grupului infracțional organizat, aflați în România, le-au transmis membrilor aflați pe celelalte paliere ale grupării, coordonatele pentru operaționalizarea transporturilor, respectiv au făcut aranjamentele necesare pentru implicarea șoferilor și pentru asigurarea auto vehiculelor, monitorizând apoi, tot din România, derularea transporturilor, iar în situația când acestea au fost capturate de autoritățile altor state, au realizat demersuri pentru asigurarea asistenței juridice a șoferilor prinși în flagrant, urmărind, totodată, să aibă acces la dosarele penale, pentru a verifica dacă nu există indicii care să ducă la lideri.

În cauză a existat o cooperare judiciară extinsă, derulată în intervalul 2023-2026, prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă, cu autoritățile competente din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul Eurojust, precum și o cooperare polițienească extinsă, cu polițiile naționale ale statelor membre ale căror teritorii au fost afectate de activitatea infracțională a grupării, cu implicarea Europol.

1.7 tone de droguri depistate în țări europene

Activitatea grupului infracțional organizat, documentată investigativ, s-a concretizat în efectuarea a patru transporturi depistate de organele judiciare din Franța, Germania, Italia și Spania în baza probelor și informațiilor transmise de organele de urmărire penală din România – transporturi de droguri care au condus la capturarea de către autorități a cantităților de 114 kg cocaină, 228,219 kg canabis și 1.376,913 kg rezină de canabis (hașiș), în total aproximativ 1.719 kg de droguri, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, raportat la valorile de piață EUDA.

În esență, gruparea investigată în prezenta cauză oferea grupărilor de narco traficanți albanezi servicii de transport a diferitor feluri și cantități de droguri de risc și mare risc, din țările – puncte de intrare a drogurilor în Europa, în țările – puncte de destinație din Europa, în funcție de comenzile, constatându-se tipicitatea modului de operare “crime as a service”.

„Tinta cu Valoare Ridicată” din dosar

În cursul anului 2025, liderul grupului infracțional organizat (cetățean român) a fost listat de către EUROPOL, la solicitarea României, ca High Value Target.

Un High Value Target (HVT), sau țintă de mare valoare, este definită de Europol ca fiind o persoană a cărei activitate infracțională îndeplinește criterii stricte de risc și care generează o amenințare majoră, transfrontalieră, de criminalitate gravă și organizată pentru două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, probele administrate în cadrul urmăririi penale au arătat că liderul grupului infracțional organizat a fost utilizator al unei aplicații criptate folosite de către traficanții de droguri, date ce au fost solicitate și transmise prin Ordin European de Anchetă, de la autoritățile franceze.

Astfel, în acord și cu jurisprudența altor state membre ale UE, acestea vor fi utilizate ca mijloace de probă ce demonstrează conexiunile de lungă durată ale liderului cu grupările de traficanți de droguri albanezi, precum și perseveranța sa în activitatea infracțională.

DIICOT a fost ajutată în declanșarea dosarului de Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, Serviciului de de Combatere a Macrocriminalității Economice, ambele din cadrul Direcției de Combaterea a Criminalității Organizate, brigăzilor din subordinea DCCO, luptătorilor Serviciului Intervenții și Acțiuni Speciale și a celor din serviciile acțiuni speciale județene.