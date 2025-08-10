Cristian Pistol CONFIRMĂ deschiderea completă a Autostrăzii Sibiu–Pitești în 2028

Cristian Pistol, șeful CNAIR, a confirmat deschiderea completă a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1) în 2028. Aceasta va asigura un traseu continuu între Cluj-Napoca și Constanța, exclusiv pe autostradă, evitând necesitatea tranzitării prin București.

La 1 decembrie 2028 își propun autoritățile să termine prima autostradă din România care va traversa munții.

Incertitudinea o reprezintă deocamdată lotul 2 al Autostrăzii Sibiu – Pitești, care, dacă nu va fi deschis în termen, ar lăsa între Cluj și Constanța o porțiune fără autostradă de doar 30 de kilometri, aflată la intrarea pe Valea Oltului.

„Ar trebui să circulăm doar pe autostradă, pe tot ce înseamnă Cluj – București – Constanța, începând cu 2028”, a spus Cristian Pistol la Radio Cluj.

Obiectivul este inaugurarea completă la 1 decembrie 2028

Autostrada Sibiu–Pitești va deveni prima autostradă care traversează Munții Carpați. Autoritățile își propun să inaugureze întreaga șosea pe 1 decembrie 2028, ca parte a unui obiectiv simbolic: conectarea regiunilor istorice ale țării prin infrastructură modernă.

Autostrada Sibiu–Pitești este parte din Coridorul IV Pan-European și este vitală pentru transportul de mărfuri între portul Constanța și vestul Europei. Conectarea completă a infrastructurii de autostradă va reduce semnificativ timpii de deplasare, va spori siguranța rutieră și va atrage investiții în zonele montane și rurale adiacente traseului.

Proiectul este finanțat în mare parte din fonduri europene.