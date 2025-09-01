CTP îl compară pe Bolojan cu personajul mitologic Hercule

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comparat măsurile din pachetul II, asumate de premierul Ilie Bolojan, luni, în Parlament cu personajul mitologic Haracle, cunoscut Hercule în mitologia română.

„Muncile lui Bolojan. Ilie Bolojan este singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână. Dacă reușește, nu mă pot gândi decât la grajdurile nerânite vreme de 30 de ani ale lui Augias, pe care Heracle (nr. Hercule) le-a curățat într-o singură zi”, a notat CTP într-o postare pe Facebook.

Heracle (Hercule) este fiul lui Zeus și al Alcmenei, cel mai cunoscut și viteaz dintre eroii antici. Se mai numea și Alcide. Din cauza geloziei soției lui Zeus, Hera, acesta va fi blestemat, ucigându-și soția și copiii. Devine sluga unui rege care îl obligă să îndeplinească 12 munci, în speranța că își va pierde viața. Printre faptele sale eroice se numără răpunerea leului din Nemeea, lupta cu Hidra, înfrângerea păsărilor stimfaliene, vânarea căprioarei zeiței Artemis, uciderea mistrețului din Erimant, curățarea gunoiului din grajdurile lui Augias, prinderea taurului lui Poseidon, aducerea cailor lui Diomede, lupta cu amazoanele pentru cingătoarea Hipolitei, adunarea vacilor lui Gerione, răpirea câinelui Cerber, înfrângerea lui Nereu, eliberarea lui Prometeu, aducerea merelor de aur, etc, potrivit Wikipedia.

VĂ RECOMANDĂM ȘI: