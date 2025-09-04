Elevii cu nevoi speciale, lăsați pe dinafară. Ministrul Educației: Vedeți? Asta este o problemă!

Ministrul Educației știe că elevii cu nevoi speciale vor rămâne fără profesori de sprijin, dar se scuză că nu are bani, deși tot el explică faptul că bugetul pe anul acesta nu a suferit modificări.

Întrebat la Digi 24 despre copiii cu nevoi speciale dacă vor primi asistență specială, Daniel David s-a exprimat: „Vedeți? Asta este o problemă! Primesc, dar nu primesc o asistență”.

Ministrul a mai punctat că nu s-au tăiat bani de la Educație, însă trebuia să fie alocate fonduri suplimentare.

Măsurile fiscal-bugetare că aș vrea să punctăm și acest lucru, fiindcă sunt tot felul de narațiuni care n-au legătură totuși cu adevărul. Să știți că bugetul educației în acest an nu se taie. Adică ce am primit la început de an rămâne și acest buget. Este cel mai mare buget al educației, cel puțin de după Revoluție. Pentru că este această idee, se taie de la educație nu s-a nu s-a tăiat nimic de la educație, ci nu a mai primit diferența de 2 miliarde până la sfârșitul anului, mai spune David.

Banii erau necesari pentru angajarea de specialiști. „Și asta n-am făcut-o. Profesor de sprijin pentru copiii cu CES, informaticieni, de exemplu, fiindcă noi tot digitalizăm școala și întrebarea este cine susține infrastructura respectivă?”, a mai spus ministrul Educației.