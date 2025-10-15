Prima pagină » Știri » George Simion anunță că e dispus la orice “parteneriat, cu orice partid” ca să oprească actuala putere

15 oct. 2025, 21:37, Știri
George Simion a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus că partidul AUR este dispus să facă sacrificii pentru a opri actuala criză economică. Mai mult, liderul AUR este convins că partidul său poate ajunge la 7 milioane de voturi.

Întrebat despre cum se pot rezolva crizele multiple prin care trece țara noastră, lideul AUR a declarat că este deschis să susțină o guvernare românească guvernare care să oprească criza economică în care suntem.

„Vorbesc azi în numele a 45.000 de membri AUR, vorbesc și în numele conducerii a partidului, noi am fi dispuși să facem parteneriat la guvernare cu orice partid prin care putem opri actualul atac asupra democrației. Sunt dispus să fac sacrificii pentru români, eu nu-mi doresc nimic”, a spus Simion.

Varianta alegerilor anticipate

George Simion a declarat că ar avea perspective de guvernare dacă se fac alegeri anticipate.

„Eu vreau sa ajungem la liniște, pace și reconstrucție. În ultimul an am văzut multe lucruri imposibile care au devenit posibile. Eu înțeleg cele 5,3 milioane de voturi, asta înseamnă dorința poporului român, o mișcare suveranistă. Cred că putem ajunge și la 7 milioane de voturi. Mulți au pus ștampila pe mine, dar ei și-au pregătit alegerile pentru ei”, a mai spus Simion.

Liderul AUR îl susține în continuare pe Călin Georgescu pentru funcția de premier.

„Am spus de multe ori, chiar daca nu ajungem la anticipate, dar se găsește o formulă de guvernare care să fie concentrată pe problemele românilor….Am dat același nume de premier, mă mențin pe aceleași poziții”, a spus Simion.

