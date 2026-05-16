Par a fi vremuri grele în Rusia lui Vladimir Putin. În timp ce chiriile militare sunt consolidate în bugetul federal al Rusiei, costurile apărării sunt distribuite între companiile private și guvernele regionale. Piatra de temelie a acordului istoric dintre un conducător și populație este aceea că statul oferă protecție împotriva violenței externe, notează Alexandra Prokopenko pentru Carnegie Endowment for International Peace.

Cetățenii și companiile plătesc impozite în schimbul faptului că statul îi menține în siguranță pe ei și proprietățile lor.

Ucraina și-a intensificat drastic atacurile cu drone împotriva teritoriului rus

În ultimii doi ani, Ucraina și-a intensificat drastic atacurile cu drone împotriva teritoriului rus. A trecut de la utilizarea unor drone individuale la salve care combină diverse tipuri de drone și rachete de croazieră.

„Astfel de atacuri au oprit operațiunile la instalații cheie de rafinare a petrolului în aprilie și mai 2026.

O serie de atacuri

Atacurile au perturbat

O salvă de douăzeci și nouă de drone a fost lansată asupra rafinăriei Surgutneftegaz din regiunea Leningrad pe 5 mai.

Serviciul de Securitate al Ucrainei susține că aproximativ 160 de atacuri eficiente au fost efectuate împotriva industriei petroliere rusești în 2025.

În anumite momente, atacurile ucrainene au distrus între 17% și 38% din capacitatea rafinăriilor rusești timp de mai multe zile.

Desigur, aceasta nu este același lucru cu o scădere reală a producției. Dar pierderile sunt pierderi. Acestea includ timpul în care fabricile sunt lăsate inactive, costul reparării echipamentelor deteriorate și produsul care a luat foc la depozitele de petrol”, mai scrie Alexandra Prokopenko.

„O schimbare semnificativă în relația dintre mediul de afaceri și guvern”

Companiile rusești au cheltuit aproximativ 100 de miliarde de ruble pe apărarea împotriva dronelor în 2024 și probabil dublu în 2025, potrivit Inițiativei Tehnologice Naționale.

„Apărarea este adesea improvizată, deoarece companiile nu au acces la sisteme militare de apărare aeriană.

La rafinăria Taneco, o dronă a fost oprită în aprilie 2024 de cabluri metalice întinse peste o coloană de distilare.

Bashneft a ridicat plase mecanice peste unitățile sale de procesare.

Această autosuficiență forțată reprezintă o schimbare semnificativă în relația dintre mediul de afaceri și guvern. Protejarea siturilor industriale de atacurile aeriene este în interesul public și a fost întotdeauna un monopol de stat.

Acum, cheltuielile companiilor pentru apărarea aeriană, războiul electronic și securitatea perimetrului au devenit practic o nouă taxă neînregistrată pe venituri”, continuă Alexandra Prokopenko.

Statul rus continuă să colecteze impozite standard, folosite pentru finanțarea războiului

În același timp, statul continuă să colecteze impozite standard, folosite pentru finanțarea războiului său.

Taxa pe extracția mineralelor.

TVA-ul.

Taxele de export.

„Aceste impozite și diverse alte taxe cresc în fiecare an.

În 2023, mecanismul de calcul al taxei pe extracția mineralelor care trebuie plătită de companiile petroliere a fost modificat.

În 2025, impozitul pe profitul societăților a fost majorat cu 5 puncte procentuale.

La începutul acestui an, TVA-ul a crescut cu 2 puncte procentuale.

În timp ce chiriile militare sunt consolidate în bugetul federal, costurile apărării sunt distribuite între companiile private”, explică Alexandra Prokopenko.

O altă problemă, întreruperile internetului

Pe lângă pagubele directe, există și pierderile suferite ca urmare a întreruperilor de internet mobil la care autoritățile recurg în încercarea de a bruia capacitatea de navigare a dronelor.

În doar cinci zile de întreruperi de curent din martie, companiile din Moscova au pierdut 3-5 miliarde de ruble, potrivit Kommersant.

În februarie 2026, Duma de Stat a adoptat o lege care absolvă operatorii de telecomunicații de răspundere pentru astfel de întreruperi.

„Cu cât războiul se prelungește mai mult, cu atât pierderile Rusiei devin mai mari. Atacurile ucrainene au ajuns adânc în teritoriul rus, în Bashkortostan, Tatarstan și regiunea Samara.

Având în vedere că marile companii – și contribuabilii cheie – sunt supuși atacurilor aeriene și întreruperilor de internet, responsabilitatea pentru cheltuielile de apărare este transferată către aceeași instituție care alimentează guvernul federal în primul rând”, scrie Alexandra Prokopenko.

„Antreprenorii trebuie să învețe să trăiască fără protecția statului”

Este, de asemenea, încă o lovitură dată investițiilor, care erau deja într-o situație precară din cauza războiului și a climatului de reglementare imprevizibil din Rusia.

„Fiecare rublă cheltuită pe rețele anti-drone și alte măsuri de securitate este o rublă care nu va fi cheltuită pentru dezvoltarea afacerii.

Economia rusă se află deja într-un echilibru negativ, cu capital scump, factori de producție epuizați, cheltuieli bugetare crescute pe fondul scăderii veniturilor și o calitate a vieții în rapidă deteriorare.

Acum, întreprinderile și regiunile sunt obligate să cheltuiască propriile resurse pentru a compensa ceea ce statul nu mai oferă. Se reduce, astfel, capacitatea de a investi în restaurare și dezvoltare.

Antreprenorii ruși au învățat de mult să trăiască cu sancțiuni. Acum trebuie să învețe să trăiască fără protecția statului”, încheie Alexandra Prokopenko.

