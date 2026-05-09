Drumul de la iluzie la resemnare trece prin Piața Roșie? Un altfel de 9 Mai pentru „magicianul” Putin. „Incertitudinea privind rezultatul războiului provoacă fisuri în fundația și tavanul regimului”

În Rusia lui Vladimir Putin, ceva s-a schimbat la nivelul stării de spirit a opiniei publice. În luna mai a anului 2026, chiar și loialiștii se plâng de restricțiile și represiunea în creștere, iar oamenii de afaceri – cândva optimiști – sunt acum descurajați.

„Suntem martorii a trei procese corelate”, scrie Alexander Baunov într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

În primul rând, atitudinea față de președintele Vladimir Putin

În al doilea rând, optimismul economic și patriotismul cotidian asociat, care celebrează supraviețuirea mai degrabă decât dezvoltarea

„Și, în cele din urmă, poporul rus își dă seama de imposibilitatea de a câștiga un război care a minimalizat avantajele țării sale”, punctează Baunov.

Putin va petrece mai puțin timp la o tribună publică expusă din Piața Roșie

Pregătirile pentru parada anuală de Ziua Victoriei de la Moscova, pe 9 mai, care marchează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, sunt semnificativ diferite anul acesta.

În anii precedenți, repetițiile pentru paradă începeau încă din luna aprilie.

Anul acesta, parada se desfășoară fără repetiții sau echipament militar și cu un număr mic de personal.

Cel mai important, Putin va petrece mai puțin timp la o tribună publică expusă din Piața Roșie.

Implicațiile de securitate sunt foarte clare.

„O paradă militară este concepută ca o demonstrație de forță și curaj. Dar dacă se desfășoară pe furiș, fără repetiții și cu internetul bruiat (pentru a reduce șansele ca o dronă de atac ucraineană să poată naviga la fața locului), nu demonstrează nimic altceva decât frică și slăbiciune”, notează Alexander Baunov.

„Putin își pierde magia”

„Învingătorii nu sunt judecați”, spunea dictatorul sovietic Iosif Stalin. „Dar cei care nu sunt învingători pot fi judecați” – iar oamenii încep să-l judece pe Vladimir Putin.

Întregul aparat de stat, guvernul, parlamentul, mass-media, biserica și serviciile de informații încă încearcă să acopere greșeala pe care Putin a făcut-o în 2022 – invadarea Ucrainei.

„Putin își pierde magia. Puterea rămâne neîmpărțită în mâinile sale, dar vraja ei se estompează. Și adevărata sa formă iese la iveală.

Oamenii văd din ce în ce mai mult un bătrân cu picioare subțiri și mușchi care se micșorează sub costumul său larg.

Acel Putin de dinainte de război, cu pieptul gol și călare, este acum imposibil de imaginat.

Pe măsura aspectului său, și discursul său se schimbă, devenind confuz și uneori lipsit de sens. Adesea deviază de la subiect și se chinuie să se exprime.

Uneori, rătăcește în domeniul ficțional, vorbind despre agenți străini care sunt în siguranță în Rusia atâta timp cât dezvăluie sursele lor de finanțare. Chiar dacă realitatea este foarte diferită, nu în ultimul rând datorită unei legi recente semnate chiar de președinte.

Putin nu mai inspiră încredere, nici măcar în rândul elitei conducătoare. În loc să fie un garant, devine o povară”, explică Alexander Baunov în analiza sa.

„Regimul rus a distrus compromisurile sociale anterioare cu poporul rus”

Starea de spirit este acum izbitor diferită față de acum un an. Societatea rusă pare să fi revenit la normal. De la cele mai mari temeri de la începutul „operațiunii militare speciale” a trecut prin euforia supraviețuirii. A ajuns într-un nou ciclu de îndoieli și frică. Chiar și rata oficială de aprobare a lui Putin a scăzut vizibil.

„Regimul a reușit să facă societatea să simtă că se află în aceeași barcă: o singură navă pe care toată lumea va fi fie salvată, fie ucisă.

La urma urmei, dacă puntea căpitanului se prăbușește, restul navei s-a scufundat deja.

Când a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, regimul rus a distrus compromisurile sociale anterioare cu poporul rus.

Le-a oferit rapid un nou compromis: poți trăi în afara războiului, dar nu poți fi împotriva lui.

Oamenii nu au fost de acord să ignore războiul doar pentru a deveni ei înșiși ținta interdicțiilor și represiunilor și acum se simt înșelați și păcăliți.

Autoritățile au interzis aplicații de mesagerie străine populare precum Whatsapp și Telegram pe motiv că acestea nu sunt transparente. Încearcă să oblige pe toată lumea să folosească, în schimb, aplicația Max, dezvoltată local.

Interacțiunile prin Max sunt, în schimb, transparente. Oamenii simt că le-a fost invadată în mod grosolan intimitatea”, continuă Alexander Baunov.

„Putin promovează compromisul autoritar clasic dintre libertate și securitate”

Economiștii guvernamentali, până de curând, se simțeau mult mai încrezători decât șefii armatei.

Acum au descoperit brusc cum e să fii general rus. Creșterea negativă din primele luni ale anului 2026, judecând după tonul sobru al comandantului-șef, echivalează cu o retragere.

„Putin a confirmat că aprobă personal restricțiile online, spunând că „asigurarea siguranței oamenilor va fi întotdeauna o prioritate”.

El promovează încă o dată compromisul autoritar clasic dintre libertate și securitate – dar acest mecanism încercat și testat stagnează.

Oamenii spun literalmente că trebuie să poată accesa internetul, chiar dacă acest lucru crește riscurile reprezentate de dronele ucrainene.

Așadar, dacă oamenii obișnuiți sunt dispuși să tolereze pericolele care vin odată cu drepturile lor, a cui securitate este în joc?

Rezistența aprigă a Ucrainei, coroborată cu o nouă revoluție militar-industrială, a creat un impas militar și a transformat frontul într-o zonă ucigașă.

Chiar și cei mai patrioți bloggeri ruși pro-război au încetat să mai îndemne la o mobilizare generală, deoarece aceasta ar însemna doar mai mulți oameni uciși de drone”, explică Alexander Baunov.

„O mașină blocată în noroi”

Izbucnirea războiului propriu-zis în 2022 a forțat diversele grupuri de elită să se unească pentru a supraviețui.

„Acum, incertitudinea privind rezultatul războiului provoacă fisuri în fundația și tavanul regimului, iar întregul edificiu se prăbușește. Chiar dacă va supraviețui, nu va mai arăta ca odinioară.

Între timp, autoritățile se grăbesc să arate că totul este în regulă. Procedând astfel, fac tot mai multe greșeli și dau înapoi ca o mașină blocată în noroi.

Sistemul rămâne în vigoare, dar este înlocuit și nu mai este văzut așa cum era odinioară.

Începe o schimbare în starea de spirit a publicului, deschizând cele mai neașteptate posibilități, atât atrăgătoare, cât și terifiante.

În Rusia de la începutul secolului al XX-lea , acest sentiment a inspirat o întreagă literatură. Poate că o alta îi va fi dedicată în acest secol”, încheie Alexander Baunov.

