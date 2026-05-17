Ziua Victoriei și așa-zisa „slăbiciune” a lui Putin. Avertisment Atlantic Council: „Ar fi o prostie să exagerăm vulnerabilitatea omului puternic de la Kremlin”

Cristian Lisandru
De la preluarea mandatului, în anul 2000, președintele rus Vladimir Putin a transformat Ziua Victoriei – 9 mai – în cea mai importantă sărbătoare a anului. În epoca sovietică, Ziua Victoriei fusese o ocazie solemnă care marca înfrângerea Germaniei naziste, cu doar patru parade militare organizate între 1945 și prăbușirea URSS, în 1991.

Sub Putin, parada de Ziua Victoriei a devenit un eveniment anual care domină calendarul Kremlinului. A fost și este folosită pentru a demonstra renașterea Rusiei moderne ca putere militară majoră.

Valdimir Putin / Foto – Profimedia Images

  • Acest lucru explică de ce festivitățile discrete de săptămâna trecută de la Moscova au atras atât de multă atenție internațională.
  • Parada din 2026 a fost redusă dramatic. Nu a inclus niciun echipament militar, pe fondul unor îngrijorări legate de posibile atacuri cu drone ucrainene.
  • Sărbătoarea a fost precedată de zile întregi de dispute pe tema unui posibil armistițiu de Ziua Victoriei.
  • Putin a solicitat ajutorul lui Donald Trump pentru a asigura sprijinul Kievului pentru o pauză temporară a ostilităților.

„Cea mai mare parte a acoperirii media internaționale a paradei de Ziua Victoriei din acest an a ajuns la aceeași concluzie. Un eveniment menit să proiecteze puterea Rusiei a scos în evidență, în schimb, slăbiciunea lui Putin. Această abordare optimistă occidentală ar putea masca o realitate mult mai sumbră”, avertizează Maksym Beznosiuk și William Dixon într-o analiză publicată de Atlantic Council.

Parada de Ziua Victoriei la Moscova / Foto – Profimedia Images

Nu există niciun semn că Putin este pregătit pentru compromisuri reale”

Liderul de la Kremlin se află în mod clar într-o poziție slăbită. Numai că un Vladimir Putin slăbit ar putea fi mai periculos ca niciodată.

Perspectiva unei victorii convenționale în războiul împotriva Ucrainei continuă să se disipeze. Dar autorii analizei punctează că Putin mută și nu rămâne în expectativă.

  • Linie dură de uzură în Ucraina.
  • Represiune pe frontul intern.
  • Escaladarea agresiunii hibride în întreaga Europă.

În ciuda acestei perspective militare sumbre, nu există niciun semn că Putin este pregătit pentru compromisuri reale.

Putin a dat de înțeles weekendul trecut că invazia Ucrainei s-ar putea îndrepta spre un fel de finalizare. A sugerat că fostul cancelar german Gerhard Schröder, prietenos cu Kremlinul, ar putea fi un posibil mediator în discuțiile dintre Rusia și Europa”, notează autorii analizei.

Ziua Victoriei la Moscova / Foto – Profimedia Images

Populara platformă de mesagerie Telegram, una dintre principalele ținte ale Kremlinului”

Există, de asemenea, indicii că Moscova își intensifică operațiunile de război hibrid în Europa.

  • Printre incidentele recente s-a numărat un presupus atac cibernetic rusesc asupra unei centrale electrice care deservește o jumătate de milion de polonezi.
  • Între timp, oficialii suedezi au avertizat asupra unei creșteri a activității cibernetice ostile a Rusiei. Aceasta ar viza perturbarea infrastructurii critice europene, inclusiv o tentativă recent dejucată de a viza rețelele termoenergetice ale țării.

Pe măsură ce Putin intensifică atacurile asupra populației civile din Ucraina și escaladează războiul hibrid al Moscovei împotriva Europei, el înăsprește măsurile represive chiar în Rusia.

Acestea au inclus eforturi de restricționare a accesului la internet și de stabilire a controlului Kremlinului asupra spațiului informațional online.

Populara platformă de mesagerie Telegram a fost una dintre principalele ținte ale Kremlinului. Blocarea a stârnit plângeri vocale în majoritatea orașelor mari și în rândul trupelor care luptă pe linia frontului în Ucraina”, amintesc Maksym Beznosiuk și William Dixon.

Vladimir Putin, în timpul paradei de Ziua Victoriei / Foto – Profimedia Images

Umilințe publice pentru omul puternic al Kremlinului”

Disponibilitatea lui Putin de a amenința infrastructura informală de comunicații a propriei armate subliniază angajamentul său de a închide dezbaterile din țară.

În mod evident, prioritatea sa actuală este de a preveni răspândirea informațiilor necontrolate prin intermediul aplicațiilor precum Telegram.

Acest lucru arată un dictator care nu mai este încrezător în propria poziție și se pregătește pentru o posibilă creștere a nemulțumirii publice.

  • Observatorii occidentali au avut dreptate să considere fastul lipsit de substanță din Piața Roșie drept un eșec.
  • Decizia lui Putin de a reduce drastic parada din acest an și incapacitatea sa de a asigura spațiul aerian al Moscovei fără un armistițiu mediat de SUA au fost umilințe publice pentru omul puternic al Kremlinului.

În același timp, ar fi o prostie să exagerăm vulnerabilitatea sa sau să ne așteptăm la schimbări dramatice la Moscova.

IParada de Ziua Victoriei, fără tehnică militară / Foto – Profimedia Images

Invazia din Ucraina nu merge conform planului. O încetare a luptelor ar însemna recunoașterea înfrângerii într-un război care îi va defini lui Putin întreaga domnie.

În loc să caute pacea, Putin va escalada (n.red. – tensiunile) – probabil – și mai mult. Prin urmare, liderii occidentali trebuie să fie pregătiți pentru o nouă fază periculoasă în confruntarea lor cu Kremlinul”, încheie cei doi autori ai analizei.

