Funcție cu dedicație. Premierul Bolojan schimbă criteriile de selecție pentru a putea numi un fost ofițer DGA, șef al Corpului de Control

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit în funcția de șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu. Decizia de numire a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.

Cine este Crinel Nicu Grosu

Crinel Nicu Grosu are 47 de ani, a lucrat la DGA în calitate de împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special, după ce a fost ofițer specialist principal – Serviciul Special la aceeași instituție. Până în ianuarie 2018 a fost șef serviciu la Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală de integritate.

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. CV-UL COMPLET

Buba din CV-ului noului șef

Ilie Bolojan îl avea în vedere pe Crinel Nicu Grosu, dar din CV-ul său lipsea, potrivit jurnaliștilor de la Antena 3 CNN, experiența de 9 ani în management, astfel încât, pentru a nu bate la ochi, premierul a introdus un punct în OUG despre minerit, așa cum se observă la art.III și anume a fost abrogat articolul 5 din OUG nr 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului.

Reacția purtătorului de cuvânt al Guvernului

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, despre eliminarea criteriilor de numire în funcţie a şefului Corpului de Control, că premierul a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive şi puteau să limiteze foarte mult posibilitatea alegerii unei persoane competente.

Dogioiu a fost întrebată de ce a fost nevoie de modificarea Ordonanţei de Urgenţă care stabilea criteriile pentru numirea şefului Corpului de Control la Premierului, în sensul eliminării tuturor criteriilor de numire.