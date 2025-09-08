Marcel Ciolacu AVERTIZEAZĂ: Să nu le treacă prin cap să vândă Hidroelectrica, Nuclearelectrica sau Portul Constanța

Fostul premier Marcel Ciolacu dă un avertisment către actuala coaliție și anume ca în situația în care s-a creat așa-zisa apocalipsă sub pretextul de a se vinde companii, PSD-ul să iasă urgent de la Guvernare.
Marcel Ciolacu a transmis următorul mesaj în direct la RTV: „Dacă cumva cred că au prezentat această apocalipsă ca să fie motiv, și începem să scădem încasările și căutăm vinovați, dacă cumva aceste lucruri sunt făcute să vindem Hidroelectrica, Nuclearelectrica, să vindem CEC, să vindem portul Constanța, părerea mea este ca PSD nu mai are ce căuta în această coaliție”.
„Dacă cumva acesta este scenariul de a vinde tot ce a mai rămas în România într-o eră în care alte state răscumpără aceste companii strategice, cum e portul Constanța, aceste locații strategice în acest moment. Să nu cumva să le treacă prin cap să creeze toată această apocalipsă pentru a îndrepta lucrurile către așa ceva. Eu am venit să explic ce am făcut. România nu își permite în acest moment o criză politică”, a mai spus Ciolacu.