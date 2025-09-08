Marcel Ciolacu AVERTIZEAZĂ: Să nu le treacă prin cap să vândă Hidroelectrica, Nuclearelectrica sau Portul Constanța

Fostul premier Marcel Ciolacu dă un avertisment către actuala coaliție și anume ca în situația în care s-a creat așa-zisa apocalipsă sub pretextul de a se vinde companii, PSD-ul să iasă urgent de la Guvernare.

Marcel Ciolacu a transmis următorul mesaj în direct la RTV: „Dacă cumva cred că au prezentat această apocalipsă ca să fie motiv, și începem să scădem încasările și căutăm vinovați, dacă cumva aceste lucruri sunt făcute să vindem Hidroelectrica, Nuclearelectrica, să vindem CEC, să vindem portul Constanța, părerea mea este ca PSD nu mai are ce căuta în această coaliție”.