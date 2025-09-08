Marcel Ciolacu, despre reforma pensiilor: Mi-a acceptat Comisia ceva ce nu e sustenabil? Vor să creeze o Apocalipsă care nu există

Marcel Ciolacu, întrebat la România TV, dacă reforma pensiilor este o măsura este sustenabilă, iar fostul premier a răspuns printr-o întrebare la rândul său și anume: „Mi-a acceptat Comisia ceva ce nu e sustenabil?”

Fostul premier a mai precizat că România are venituri sub media europeană.

Noi avem cheltuielile cele mai mici, avem cele mai mici venituri. Toată Europa are cotă progresivă. Cel care are venituri are aceleași drepturi și lor trebuie să le dai deduceri. A venit Banca Mondială, și Comisia și rămâne la cota de 16% dar o faci diferențiat. Aveți venituri cu sub 14% venituri sub media europeană.

Marcel Ciolacu a mai transmis că: „Vor să creeze o Apocalipsă care nu există”.