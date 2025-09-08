Prima pagină » Știri » Marcel Ciolacu, despre reforma pensiilor: Mi-a acceptat Comisia ceva ce nu e sustenabil? Vor să creeze o Apocalipsă care nu există

Marcel Ciolacu, despre reforma pensiilor: Mi-a acceptat Comisia ceva ce nu e sustenabil? Vor să creeze o Apocalipsă care nu există

Cristina Corpaci
08 sept. 2025, 21:24, Știri
Marcel Ciolacu, despre reforma pensiilor: Mi-a acceptat Comisia ceva ce nu e sustenabil? Vor să creeze o Apocalipsă care nu există

Marcel Ciolacu, întrebat la România TV, dacă reforma pensiilor este o măsura este sustenabilă, iar fostul premier a răspuns printr-o întrebare la rândul său și anume: „Mi-a acceptat Comisia ceva ce nu e sustenabil?”

Fostul premier a mai precizat că România are venituri sub media europeană.

Noi avem cheltuielile cele mai mici, avem cele mai mici venituri. Toată Europa are cotă progresivă. Cel care are venituri are aceleași drepturi și lor trebuie să le dai deduceri. A venit Banca Mondială, și Comisia și rămâne la cota de 16% dar o faci diferențiat. Aveți venituri cu sub 14% venituri sub media europeană.

 

Marcel Ciolacu a mai transmis că: „Vor să creeze o Apocalipsă care nu există”.

Mediafax
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
Ultima dorință pe care mama Adrianei Bahmuțeanu a avut-o: 'Să le spun cu limbă de moarte…
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Mediafax
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Cancan.ro
BREAKING | Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit
Ce se întâmplă doctore
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
observatornews.ro
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Cadavrul unui tânăr de 32 de ani a fost descoperit printre mormintele unui cimitir din Petroșani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. A trimis o cerere de prelungire a suspendării pe 27 august
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Breaking news: Inimile s-au frânt. Nimeni nu era pregătit pentru această veste. A plecat dintre noi un cântăreț iubit de o ţară întreagă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Dinozaurii au fost afectați de o boală devastatoare, indică noi fosile
MESAJ Premierul Ilie Bolojan, după ce prima zi de școală a fost marcată de PROTESTELE profesorilor: „Economiile reprezintă cam 10% din bugetul educației”
22:31
Premierul Ilie Bolojan, după ce prima zi de școală a fost marcată de PROTESTELE profesorilor: „Economiile reprezintă cam 10% din bugetul educației”
FINANCIAR Vârstnicii din România încă își primesc pensiile prin POȘTĂ, în 2025. Situația a fost semnalată de ministrul muncii
22:18
Vârstnicii din România încă își primesc pensiile prin POȘTĂ, în 2025. Situația a fost semnalată de ministrul muncii
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 9 septembrie, de la ora 19.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 9 septembrie, de la ora 19.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
DECES Adriana Bahmuțeanu, în doliu după ce mama sa a MURIT în urma unui accident vascular cerebral
21:56
Adriana Bahmuțeanu, în doliu după ce mama sa a MURIT în urma unui accident vascular cerebral
DESTINAȚII Munții Măcinului au intrat în ascensiune turistică. În satele din zonă au apărut obiective turistice incredibile
21:55
Munții Măcinului au intrat în ascensiune turistică. În satele din zonă au apărut obiective turistice incredibile
POLITICĂ Ciolacu, dezlănțuit împotriva fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș: Ce bani v-am cerut eu să cheltuiți? / Vă prind eu la Sfânta Liturghie!
21:46
Ciolacu, dezlănțuit împotriva fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș: Ce bani v-am cerut eu să cheltuiți? / Vă prind eu la Sfânta Liturghie!