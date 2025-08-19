Ministrul Educației i-a sugerat unui student să-și ia un job part-time

Ministrul Educației, Daniel David, i-a sugerat unui student în cadrul unei dezbateri de marți de la Timișoara privind bursele: „Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time”, notează Edupedu.

Daniel David i-a transmis unui student că poate s-ar gândi la un job part-time, deși „noi nu avem această cultură”:

„În primul rând, m-aș adresa universității pentru suport. Chiar dacă poate mecanismul nu există încă creat, m-aș adresa facultății și departamentului pentru suport. Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time. Știu, noi nu avem cultura asta, dar eu sunt mai familiarizat un pic cu mediul american, în care studenții au un job part-time, inclusiv nu doar peste vară, când nu au cursuri, uneori și pe parcursul anului”, a declarat Daniel David, potrivit sursei citate.

