Prima pagină » Știri » Ministrul Educației i-a sugerat unui student să-și ia un job part-time

Ministrul Educației i-a sugerat unui student să-și ia un job part-time

19 aug. 2025, 20:46, Știri
Ministrul Educației i-a sugerat unui student să-și ia un job part-time
Ministrul Educației, Daniel David

Ministrul Educației, Daniel David, i-a sugerat unui student în cadrul unei dezbateri de marți de la Timișoara privind bursele: „Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time”, notează Edupedu

Daniel David i-a transmis unui student că poate s-ar gândi la un job part-time, deși „noi nu avem această cultură”:

„În primul rând, m-aș adresa universității pentru suport. Chiar dacă poate mecanismul nu există încă creat, m-aș adresa facultății și departamentului pentru suport. Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time. Știu, noi nu avem cultura asta, dar eu sunt mai familiarizat un pic cu mediul american, în care studenții au un job part-time, inclusiv nu doar peste vară, când nu au cursuri, uneori și pe parcursul anului”, a declarat Daniel David, potrivit sursei citate.
VĂ RECOMANDĂM ȘI:

Citește și

ENERGIE Ministerul Energiei anunță încetarea situației de urgență privind aprovizionarea cu țiței și motorină, instituită pe 28 iulie
21:36
Ministerul Energiei anunță încetarea situației de urgență privind aprovizionarea cu țiței și motorină, instituită pe 28 iulie
FINANCIAR Pensiile private: Sindicatele și patronatele fac front comun împotriva dublei impozitări
21:28
Pensiile private: Sindicatele și patronatele fac front comun împotriva dublei impozitări
FINANCIAR Nazare ne explică, DIN NOU, de ce trebuie redus deficitul: Este singura cale responsabilă pentru a pune finanțele României pe un drum solid
21:05
Nazare ne explică, DIN NOU, de ce trebuie redus deficitul: Este singura cale responsabilă pentru a pune finanțele României pe un drum solid
EXTERNE Șefa Comisiei Europene și-a lăsat pe covorul din Biroul Oval POȘETA de mii de euro. Sorina Matei: Pe austeritate. Cum îi place lui Bolojan
20:30
Șefa Comisiei Europene și-a lăsat pe covorul din Biroul Oval POȘETA de mii de euro. Sorina Matei: Pe austeritate. Cum îi place lui Bolojan
EDUCAȚIE Ministrul Educației nu a ajuns la niciun consens cu studenții: Impactul real al acestor măsuri se vede în rata abandonului universitar în România
19:41
Ministrul Educației nu a ajuns la niciun consens cu studenții: Impactul real al acestor măsuri se vede în rata abandonului universitar în România
ALEGERI 2025 Cum a explicat judecătoarea CCR Iuliana Scântei anularea alegerilor: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze oamenilor
19:10
Cum a explicat judecătoarea CCR Iuliana Scântei anularea alegerilor: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze oamenilor
Mediafax
Accident grav pe autostrada București-Ploiești. O mașină cu opt persoane a intrat în parapet / Trafic blocat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul a fost găsit MORT în casă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Mediafax
Nicușor Dan, după conferința Coaliției de Voință: „România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina”
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Accident grav pe A3, în apropiere de Ploiești! Opt persoane au fost rănite după ce mașina în care se aflau a lovit un parapet. Două dintre ele sunt în stare critică
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Capital.ro
România pune piciorul în prag. Ungaria a primit interzis. Maghiarii au rămas cu ochii în soare
Evz.ro
Gara de Nord nu va mai fi la fel. Parcul suspendat, doar un detaliu
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Inteligența artificială riscă să accentueze rasismul și sexismul, avertizează specialiștii
VIDEO Schimbările climatice şi poluarea SCHIMBĂ complet peisajul din Bucureşti: arbori de Ginkgo Biloba în loc de oţetari şi trifoi în loc de gazon
22:03
Schimbările climatice şi poluarea SCHIMBĂ complet peisajul din Bucureşti: arbori de Ginkgo Biloba în loc de oţetari şi trifoi în loc de gazon
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 20 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 20 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 20 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
22:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 20 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXTERNE Elveția este pregătită să-l primească pe Putin pentru orice discuții de PACE privind Ucraina, în ciuda mandatului Curții Penale Internaționale
21:37
Elveția este pregătită să-l primească pe Putin pentru orice discuții de PACE privind Ucraina, în ciuda mandatului Curții Penale Internaționale
EXTERNE Casa Albă ar putea alege Budapesta pentru întâlnirea trilaterală dintre Trump, Zelenski și Putin, însă Ucraina ar considera-o o alegere „incomodă”
21:25
Casa Albă ar putea alege Budapesta pentru întâlnirea trilaterală dintre Trump, Zelenski și Putin, însă Ucraina ar considera-o o alegere „incomodă”
LIFESTYLE Doi tineri au renunțat la joburi și stilul de viață modern. Cum reușesc să trăiască fără Netflix și WiFi, cu doar 8 lire pe zi
21:01
Doi tineri au renunțat la joburi și stilul de viață modern. Cum reușesc să trăiască fără Netflix și WiFi, cu doar 8 lire pe zi