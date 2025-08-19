Prima pagină » Știri » Ministrul Educației nu a ajuns la niciun consens cu studenții: Impactul real al acestor măsuri se vede în rata abandonului universitar în România

Ministrul Educației nu a ajuns la niciun consens cu studenții: Impactul real al acestor măsuri se vede în rata abandonului universitar în România

Cristina Corpaci
19 aug. 2025, 19:41, Știri
Ministrul Educației nu a ajuns la niciun consens cu studenții: Impactul real al acestor măsuri se vede în rata abandonului universitar în România

Ministrul Educației, Daniel David, s-a întâlnit marți cu studenții, cu ocazia Forumului Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), organizat la Timișoara. Discuțiile au vizat măsurile luate de autorități privind criză fiscal-bugetară cu impact asupra studenților. La rândul lor, studenții au anunțat că vor continua protestele.

„Nimeni nu și le-a dorit și nu ar fi fost luate în această formă în condiții de normalitate, iar faptul că sunt temporare arată deschiderea Guvernului României pentru a reveni când condițiile fiscal-bugetare vor permite acest lucru”, a declarat ministrul Daniel David, care a subliniat că aceste măsuri sunt necesare pentru a ne asigura că vom avea bugetul necesar pentru salarii și burse până la sfârșitul anului 2025, se arată într-un comunicat de presă.

Daniel David a punctat, de asemenea, și unele măsuri și demersuri prin care încearcă reducerea efectului acestor măsuri asupra studenților (ex.: autonomia universităților de a se angaja cu fonduri proprii, coordonarea cu autoritățile locale, flexibilizarea perioadei de acordare etc.). Pentru a pregăti și momentul post-criză și a aduce un angajament optimist în domeniu, pornind de la problematizările studenților, ministrul și-a exprimat deschiderea de a discuta reformele propuse în Raportul QX pentru învățământul superior și cercetare. În acest context, trebuie menționat faptul că, în pofida restricțiilor de natură financiară, bugetul alocat burselor studențești pentru anul universitar viitor va fi superior celui din anul 2022 – 2023.

Ministrul Educației și Cercetării și-a arătat deschiderea de a primi propuneri în ceea ce privește implementarea cât mai eficientă a reglementărilor legale asumate prin Programul de Guvernare și prin Legea Fiscal-Bugetară (L141/2025) – și astfel de toate partidele din Coaliție și de membrii acestora din Parlamentul României -, la nivelul coordonat de minister, precum și alte propuneri de măsuri de reformă, dincolo de măsurile de criză.

Studenții anunță că vor continua protestele

Federația studenților anunță că refuzul unui dialog al prim-ministrului cu privire la problemele cu care se confruntă studenții și pe care le vor întâmpina suplimentar aceștia ca urmare a măsurilor de austeritate țintite asupra lor reprezintă o sfidare a principiului participării studenților în luarea deciziilor.

„Lipsa unui dialog real cu decidenții de la nivel național a îndemnat peste 300 de lideri ai studenților din toată țara să pună presiune pe membrii Guvernului să asculte solicitările studenților, ca aceștia să nu se simtă alungați de nepăsarea arătată de decidenți”, au transmis studenții.
Aceștia au mai menționat că limitarea drepturilor studenților nu poate reprezenta o formă prin care Guvernul „reduce” deficitul bugetar, cu precădere dat fiind faptul că analizele lansate de ANOSR în 2025 au arătat că atât limitarea reducerii la transportul feroviar a studenților, cât și scăderea fondului de burse au un impact bugetar infim.
” În fapt, impactul real al acestor măsuri se vede în nivelul de trai al studenților și în rata abandonului universitar în România, aflată deja la un nivel ridicat comparativ cu alte state europene și adesea corelată cu problemele socio-economice ale tinerilor care nu reușesc să se întrețină la studii”, mai spune Federația studenților.

Citește și

ALEGERI 2025 Cum a explicat judecătoarea CCR Iuliana Scântei anularea alegerilor: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze oamenilor
19:10
Cum a explicat judecătoarea CCR Iuliana Scântei anularea alegerilor: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze oamenilor
POLITICĂ Nicușor Dan anunță că România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
18:31
Nicușor Dan anunță că România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
VIDEO Piedone cere ministrului Transporturilor să-i demită pe administratorii Gării de Nord. Șobolanii „zburdă”, în familie, pe peron și sub șine
13:26
Piedone cere ministrului Transporturilor să-i demită pe administratorii Gării de Nord. Șobolanii „zburdă”, în familie, pe peron și sub șine
FOTO Fotografia controversată care a invadat rețelele sociale. Liderii europeni par aliniați la ușa lui Trump. E fake sau nu?
22:36
Fotografia controversată care a invadat rețelele sociale. Liderii europeni par aliniați la ușa lui Trump. E fake sau nu?
ACTUALITATE Noi modificări la plata pensiilor private. Ministerul Muncii și ASF vor avea marți noi discuții și consultări
22:13
Noi modificări la plata pensiilor private. Ministerul Muncii și ASF vor avea marți noi discuții și consultări
ACTUALITATE Avalanșă de candidați pentru funcția de director general interimar la Romsilva
20:47
Avalanșă de candidați pentru funcția de director general interimar la Romsilva
Mediafax
Accident grav pe autostrada București-Ploiești. O mașină cu opt persoane a intrat în parapet / Trafic blocat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Mediafax
Nicușor Dan, după conferința Coaliției de Voință: „România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina”
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ipoteza terifiantă a autorităților
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 august 2025. Decât calif bolnav, mai bine cerşetor sănătos!
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Inteligența artificială riscă să accentueze rasismul și sexismul, avertizează specialiștii
SĂNĂTATE BOMBELE de la raft: Ce conțin băuturile răcoritoare și ce efecte pot avea asupra sănătății noastre
20:22
BOMBELE de la raft: Ce conțin băuturile răcoritoare și ce efecte pot avea asupra sănătății noastre
VIDEO Marius Tucă: „România nu există în momentul ăsta pentru America. Europa ne ține de servitori”
20:03
Marius Tucă: „România nu există în momentul ăsta pentru America. Europa ne ține de servitori”
SURSE G4Media: USR a discutat cu Bolojan ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate în acest an
19:55
G4Media: USR a discutat cu Bolojan ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate în acest an
SPORT Depășește toate așteptările: World Aquatics înregistrează un record la Mondialul de juniori de la București
19:37
Depășește toate așteptările: World Aquatics înregistrează un record la Mondialul de juniori de la București
ASTRONOMIE Descoperirea care schimbă tot ce știm despre Univers: Un obiect COSMIC este mai strălucitor decât o supernovă și mai puternic decât o stea neutronică
19:35
Descoperirea care schimbă tot ce știm despre Univers: Un obiect COSMIC este mai strălucitor decât o supernovă și mai puternic decât o stea neutronică
VIDEO Marius Tucă, ironii amare la adresa lui Nicușor Dan, în contrast cu evenimentul de la Casa Albă: „Te lasă fără cuvinte. Asta e România”
19:29
Marius Tucă, ironii amare la adresa lui Nicușor Dan, în contrast cu evenimentul de la Casa Albă: „Te lasă fără cuvinte. Asta e România”