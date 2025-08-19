Ministrul Educației nu a ajuns la niciun consens cu studenții: Impactul real al acestor măsuri se vede în rata abandonului universitar în România

Ministrul Educației, Daniel David, s-a întâlnit marți cu studenții, cu ocazia Forumului Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), organizat la Timișoara. Discuțiile au vizat măsurile luate de autorități privind criză fiscal-bugetară cu impact asupra studenților. La rândul lor, studenții au anunțat că vor continua protestele.

„Nimeni nu și le-a dorit și nu ar fi fost luate în această formă în condiții de normalitate, iar faptul că sunt temporare arată deschiderea Guvernului României pentru a reveni când condițiile fiscal-bugetare vor permite acest lucru”, a declarat ministrul Daniel David, care a subliniat că aceste măsuri sunt necesare pentru a ne asigura că vom avea bugetul necesar pentru salarii și burse până la sfârșitul anului 2025, se arată într-un comunicat de presă.

Daniel David a punctat, de asemenea, și unele măsuri și demersuri prin care încearcă reducerea efectului acestor măsuri asupra studenților (ex.: autonomia universităților de a se angaja cu fonduri proprii, coordonarea cu autoritățile locale, flexibilizarea perioadei de acordare etc.). Pentru a pregăti și momentul post-criză și a aduce un angajament optimist în domeniu, pornind de la problematizările studenților, ministrul și-a exprimat deschiderea de a discuta reformele propuse în Raportul QX pentru învățământul superior și cercetare. În acest context, trebuie menționat faptul că, în pofida restricțiilor de natură financiară, bugetul alocat burselor studențești pentru anul universitar viitor va fi superior celui din anul 2022 – 2023.

Ministrul Educației și Cercetării și-a arătat deschiderea de a primi propuneri în ceea ce privește implementarea cât mai eficientă a reglementărilor legale asumate prin Programul de Guvernare și prin Legea Fiscal-Bugetară (L141/2025) – și astfel de toate partidele din Coaliție și de membrii acestora din Parlamentul României -, la nivelul coordonat de minister, precum și alte propuneri de măsuri de reformă, dincolo de măsurile de criză.

Studenții anunță că vor continua protestele

Federația studenților anunță că refuzul unui dialog al prim-ministrului cu privire la problemele cu care se confruntă studenții și pe care le vor întâmpina suplimentar aceștia ca urmare a măsurilor de austeritate țintite asupra lor reprezintă o sfidare a principiului participării studenților în luarea deciziilor.

„Lipsa unui dialog real cu decidenții de la nivel național a îndemnat peste 300 de lideri ai studenților din toată țara să pună presiune pe membrii Guvernului să asculte solicitările studenților, ca aceștia să nu se simtă alungați de nepăsarea arătată de decidenți”, au transmis studenții.