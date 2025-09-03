Prima pagină » Știri » Ministrul Justiției caută soluții la criza din justiție. Protestele grefierilor ar putea continua pe termen nelimitat

Ministrul Justiției caută soluții la criza din justiție. Protestele grefierilor ar putea continua pe termen nelimitat

03 sept. 2025, 15:02, Știri
Grefierii protestează, luni, în fața instanței supreme

Criza din justiție. Situația critică din justiție este în atenția ministrului de resort, Radu Marinescu, care a avut, miercuri, o întâlnire cu reprezentanții Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial. Săptămâna trecută, sindicatul a anunțat că se solidarizează cu judecătorii și procurorii

Sediul Ministerului Justiției a găzduit, miercuri 2 septembrie, întâlnirea dintre ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, și reprezentanții Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial.

Criza din justiție. Grefierii amenință cu proteste pe termen nelimitat

Reprezentanții sindicatului au solicitat participarea factorilor de decizie din cadrul ministerului de resort la întâlnirile grupului de lucru constituit în acest sens. Obiectivul vizat este menținerea permanență a unui dialog deschis între toți factorii implicați, în contextul protestelor iminente anunțate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial. Grefierii au anunțat că vor sista activitatea și vor soluționa doar actele care țin de cauzele urgente, pentru a se alătura protestelor din fața Ministerului Justiției/

Radu Marinescu a stabilit înființarea unui compartiment de grefă judiciară la nivelul Serviciului profesii juridice conexe.

Sindicatele acuză deficitul de personal

Un alt punct al discuțiilor a fost degrevarea activității judecătorești, reprezentanții sindicatului punând în reliefând aspecte care pot asigura acest lucru, precum digitalizarea, proceduri de lucru simplificate, adoptarea de acte normative și, nu în ultimul rând, chiar și în acest context care necesită o prudență financiară foarte strictă, găsirea unor soluții pentru suplimentarea schemelor de personal.

Ministrul Justiției susține demersul pentru acoperirea deficitului de resursă umană în rândul grefierilor, urmând să poarte discuții cu reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) pentru identificarea unor soluții optime. Totodată, Radu Marinescu și-a arătat deschiderea de a purta discuții și cu reprezentanții conducerii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

