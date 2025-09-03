Reprezentanții sindicatului au solicitat participarea factorilor de decizie din cadrul ministerului de resort la întâlnirile grupului de lucru constituit în acest sens. Obiectivul vizat este menținerea permanență a unui dialog deschis între toți factorii implicați, în contextul protestelor iminente anunțate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial. Grefierii au anunțat că vor sista activitatea și vor soluționa doar actele care țin de cauzele urgente, pentru a se alătura protestelor din fața Ministerului Justiției/

Radu Marinescu a stabilit înființarea unui compartiment de grefă judiciară la nivelul Serviciului profesii juridice conexe.

Sindicatele acuză deficitul de personal

Un alt punct al discuțiilor a fost degrevarea activității judecătorești, reprezentanții sindicatului punând în reliefând aspecte care pot asigura acest lucru, precum digitalizarea, proceduri de lucru simplificate, adoptarea de acte normative și, nu în ultimul rând, chiar și în acest context care necesită o prudență financiară foarte strictă, găsirea unor soluții pentru suplimentarea schemelor de personal.

Ministrul Justiției susține demersul pentru acoperirea deficitului de resursă umană în rândul grefierilor, urmând să poarte discuții cu reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) pentru identificarea unor soluții optime. Totodată, Radu Marinescu și-a arătat deschiderea de a purta discuții și cu reprezentanții conducerii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Reforma lui Bolojan generează haos în justiție! Grefierii SISTEAZĂ activitatea și se alătură judecătorilor la proteste

Judecătorii extind protestul și cer CSM să avizeze negativ proiectul de lege care le taie din salarii și le mărește vârsta de pensionare