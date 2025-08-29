Judecătorii extind protestul și cer CSM să avizeze negativ proiectul de lege care le taie din salarii și le mărește vârsta de pensionare

Magistrații români extind protestul și au convenit să nu intre în sălile de judecată decât pentru „cauzele urgente”. Aceștia mai cer celor de la Consiliul Superior al Magistraturii să nu dea aviz favorabil noului proiect de lege care le-ar micșora salariile și le-ar mări vârsta de pensionare.

În semn de protest, toți magistrații din țară și-au suspendat activitatea și se vor ocupa doar de urgențe. La fel vor face și judecătorii curților de apel, grefierii și procurorii.

Potrivit unui comunicat transmis de CSM, se urmărește „retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti”.

”Tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au hotărât că se impune adoptarea acelorași măsuri stabilite de cele 16 curți de apel, solicitând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă. Dată fiind această situație, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat, s-a hotărât ca în perioada următoare activitatea instanțelor să se desfășoare potrivit celor stabilite prin hotărârile adunărilor generale, informații suplimentare referitoare la acest aspect regăsindu-se pe portalul fiecărei instanțe de judecată.”

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București cer Consiliului Superior al Magistraturii să dea aviz negativ actului normativ care modifică statutul judecătorilor și procurorilor.

O altă solicitare ar fi emiterea unei aprecieri cu privire la oportunitatea sesizării Curţii Constituţionale a României ca să constate dacă e vorba de un conflict juridic de natură constituţională între autoritatea judecătorească și Guvern, respectiv Parlament.

