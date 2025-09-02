Prima pagină » Știri » Ministrul Mediului: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre

Cristina Corpaci
02 sept. 2025, 20:33, Știri
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, într-o intervenție la Europa FM, că printr-o ordonanţă de urgenţă ce va apărea în perioada următoare se va permite ca filmările şi fotografiile realizate de comisarii Gărzii de Mediu cu aparatura din dotare să poată fi folosite în instanţă.

”O să mergem în paralel şi cu o ordonanţă de urgenţă, săptămânile acestea, în care să spunem foarte clar că inclusiv pozele şi imaginele, filmările care sunt făcute prin aceste drone, să fie probe în instanţă. Să fim 100% siguri că un infractor care astăzi are…mafiile de care discutaţi mai devreme, cu 100 de avocaţi în spate, când va veni şi va spune «dar n-aveţi temeiul legal să folosiţi asta ca probă în instanţă»…Vom rezolva şi acest lucru”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a adăugat: ”Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre”.

Legea mirosului, în colaborare cu ministerul Sănătății

Diana Buzoianu a explicat că: „Autoritățile de mediu trebuie să intervină în momentul în care este un prejudiciu de mediu. În rest, ar trebui să se ducă imediat la Ministerul Sănătății cu autoritățile din subordine, să meargă să ia absolut cazurile în care ai doar un disconfort olfactiv. Dar când zic doar repet, e un coșmar. Deci pentru oamenii respectiv trăiesc un coșmar la propriu. Primesc plângeri în fiecare zi cu oameni care nu își pot deschide geamul la propria casă. E dramatic, adică nu e un lucru care se întâmplă și peste care poți să treci peste”.

„Eu sper să mai avem timp anul acesta să facem și achiziția publică și studiu efectiv ca să finalizăm până la la finalul anului și acest studiu, pentru că odată ce finalizăm acest studiu, ordinul ar putea să treacă. M-am bucurat foarte mult să văd că și domnul Rogobete de la Ministerul Sănătății dorește să treacă această lege”, a mai spus ministrul Mediului.

