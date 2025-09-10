Ministrul Muncii: „Din punct de vedere al PNRR, jalonul referitor la pensii este închis”

În contextul declarațiilor făcute de premierul Ilie Bolojan cu privire la creșterea vârstei de pensionare, ministrul Muncii, Florin Manole a declarat la Digi 24 că: „Din punct de vedere al PNRR, tema aceasta este închisă, în sensul că jalonul referitor la pensii este închis. Redeschiderea lui s-a făcut parțial din motivul deciziei CCR de acum ceva timp, care ne-a făcut să readucem subiectul”.

Întrebat dacă în pachetul 3 nu va fi vorba despre pensii speciale, pentru că jalonul PNRR a fost îndeplinit, ministrul PSD a răspuns: „Dacă Guvernul va decide să încerce ore negociere cu Comisia Europeană, orice se poate”.