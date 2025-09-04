Ministrul Muncii spune că pensiile ar trebui plătite pe card. Costurile cu Poșta Română sunt de 10 ori mai mari

Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis în direct la Antena 3 CNN, că speră ca pensiile și alocațiile să ajungă să fie plătite prin card, pentru că ar ajunge mai repede la beneficiari și că s-ar diminua costurile care în acest moment cu Poșta Română sunt de 10 ori mai mari decât prin transfer bancar.

Ministrul spune că plata cu cardul înseamnă o viteză mai mare, „o capacitate de a realoca resurse umane care astăzi aleargă din sat în sat către alte domenii de activitate și o scădere considerabilă a cheltuielilor pe care Casa Națională de Pensii le are astăzi când vorbim. Plus că, dacă am face o comparație cu alocațiile, marea majoritate a alocațiilor merg pe card”.

N-ați auzit niciodată nicio știre și nici nu aveați de ce să fie auzit o știre că s-ar putea să întârzie alocațiile, pentru că alocațiile, fiind majoritatea lor pe card, intră insa instantaneu, mai spune Manole.

Costuri mai mici și de 10 ori

Ministrul mai spune că plata cu cardul înseamnă că: „Am scădea foarte mult cheltuielile bugetului de stat, iată un cost de 10 ori mai mare atunci când vorbim despre mandatele poștale. Da, și am fi în rândul lumii. Până la urmă, cred că este un obiectiv important și legitim pentru Ministerul Muncii, indiferent cine va fi ministru, indiferent cine va fi la Casa de Pensii, să meargă pe acest drum și să ducă cât mai multe dintre aceste venituri pe card”.