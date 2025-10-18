Ministrul Sănătății, NOI vești despre starea pacienților de la explozia din Rahova

Ministrul Sănătății a prezentat un ultim bilanț privind starea pacienților de la explozia care a avut loc vineri dimineața într-un bloc de pe Calea Rahovei din sectorul 5 al Capitalei.

Astfel, din cei doi copii internați ieri la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu ” un pacient a fost externat astăzi după evaluarea medicală realizată de către cadrele medicale, iar pacienta pediatrică este internată în secția de ATI, în stare stabilă, s-a trezit după intervenția chirurgicală și poate comunica.

A fost realizat transportul către clinica din Austria, mai informează ministrul. Este vorba despre pacientul de 53 de ani internat la Spitalul Universitar de Urgență București care a fost transferat astăzi la Spitalul Universitar din Graz, Austria.

” Transportul s- a realizat cu avionul SMURD al IGAv, pacientul fiind monitorizat permanent de echipa medicală pe durata deplasării”, mai arată ministrul.

sursa foto: AlexandruRogobete/Facebook