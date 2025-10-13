Mirabela Grădinaru și-a luat în serios rolul de „prima doamnă”. A fost la Guvern din partea președintelui României

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, a participat luni la Palatul Victoria, la o conferință internațională de nivel înalt organizată de Ministerul Muncii, în parteneriat cu UNICEF.

Este prima apariție publică a Mirabelei Grădinaru într-un cadru guvernamental, cu statut oficial de reprezentantă a președintelui României.

Conferința internațională a fost organizată la Guvern de Ministerul Muncii, în parteneriat cu UNICEF și Reprezentantul Special al Secretarului General ONU pentru combaterea violenței împotriva copiilor.

Mirabela Grădinaru este prezentă în spațiul public la tot mai multe evenimente sociale.

VĂ RECOMANDĂM ȘI:

Cum a ajuns Palatul Cotroceni la dispoziția Andreei Esca pentru un LIVE: „Îi mulțumesc GAZDEI noastre, Mirabela Grădinaru”