Cum a ajuns Palatul Cotroceni la dispoziția Andreei Esca pentru un LIVE: „Îi mulțumesc GAZDEI noastre, Mirabela Grădinaru”

02 oct. 2025, 08:30, Știri politice
Mirabela Grădinaru i-a pus Palatul Cotroceni la dispoziție Andreei Esca, pentru un live, în jurnalul de la ora 19.00. Cam așa s-ar putea rezuma evenimentul de miercuri seară, de la Administrația Prezidențială. Partenera de viață a lui Nicușor Dan a deschis porțile Palatului Cotroceni pentru un eveniment privat. Organizată de fundația Mihaelei Geoană, seara de gală a strâns numai personalități de seamă din showbiz și lumea politică. 

Evenimentul a fost organizat de fundația Renașterea condusă de Mihaela Geoană cu prilejul Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân. Cu această ocazie, Administrația Prezidențială a pus la dispoziție atât peluza din fața palatului, cât și o sală în interior pentru invitați. Până aici, nimic anormal. Însă participarea Mirabelei Grădinaru la acest eveniment a ridicat un semn de întrebare.

A fost sau nu Mirabela Grădinaru „gazdă” la Palatul Cotroceni?

Și dacă a fost gazdă, în ce calitate oficială a ajuns să aibă acest prilej? Teoretic, calitatea care i-ar fi permis acest rol ar fi fost cea de Primă Doamnă. Gândul a întrebat mai mulți experți despre această situație.

„Noi nu avem nici funcția aceasta de Primă Doamnă. Este concubină”, a spus avocatul Toni Neacșu, pentru Gândul.

Dacă reprezentanții Fundației Renașterea au spus, pentru Gândul, că Mirabela Grădinaru a fost invitat special, pe scenă, Andreea Esca a prezentat-o pe aceasta drept „gazdă”

„Îi mulțumesc gazdei noastre, doamnei Mirabela Grădinaru că ne-a primit”, a spus Esca pe scenă.

„Bună seara, România. Bună seara, Cotroceni”

Cum moderatoarea evenimentului a fost Andreea Esca, organizatorii au prevăzut și un moment LIVE chiar la Știrile Pro TV. După două-trei discursuri introductive, prezentatoarea știrilor avea să intre în direct în cadrul jurnalului de la ora 19.00. Numai că intervenția programată pentru 19.20 a fost amânată. Moment stânjenitor pentru prezentatoare și pentru invitați, întrucât nu prevăzuseră un discurs de rezervă, cu care să umple timpul.

Andreea Esca le-a spus distinșilor invitați, prezenți pe peluza de la Cotroceni, să „vorbească între ei” până va intra ea în direct. Din când în când, le mai informa pe cele câteva zeci de vedete și miniștri cât mai e până intră pe post.

Mirabela Grădinaru, în ipostaza de „primă doamnă”

Acest eveniment ar putea fi considerat primul la care Mirabela Grădinaru participă singură, fără partenerul ei, Nicușor Dan, în ipostază de „primă doamnă” la Palatul Cotroceni.

Îmbrăcată  într-o rochie de culoare gri, cu o broșă simbol, pe umărul stâng, aceasta nu a optat pentru niciun element de culoare roz, așa cum cerea dress code-ul.

A părut ușor stingherită de atenția primită, după ce i s-a indicat să se așeze cu un pas în fața tuturor. Pe lângă rolul de „gazdă”, partenera președintelui a fost invitată să tragă de maneta care a colorat în roz Palatul Cotroceni.

La încheierea evenimentului, distinșii oaspeți, împreună cu gazda lor, s-au retras în sala pregătită în Palatul Cotroceni. Presa nu a avut acces.

