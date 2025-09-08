Moșteanu anunță că a cerut aprobarea Parlamentului pentru achiziția unei Corvete din Turcia. Care este prețul

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că țara noastră urmează să cumpere o Corvetă din Turcia, pentru care a cerut aprobarea în Parlament.

Ministrul spune că este o procedură început demarată de la finalul anului trecut, prin care Armata Română va lua o corvetă ușoară care este gata, este produsă în Turcia.

„Este o achiziție Guvern la Guvern, o corvetă din excedentul Armatei turce, cu echipament modern, interoperabili NATO. O corvetă de care Armata Română, Forțele Navale Române au mare nevoie. Le mulțumesc colegilor care au fost alături și au dat toate explicațiile necesare parlamentarilor, este o relație corectă, loială între Executiv și Parlament”, a spus Moșteanu.

Acesta a mai precizat că avem o misiune de mare succes în Marea Neagră, alături de aliații turci, aliații bulgari. ­”Misiunea de deminare, care își face treaba în fiecare zi, asigură securitatea navigației în Marea Neagră”, spune ministrul.

Costul corvetei se ridică la câteva sute de milioane de euro.