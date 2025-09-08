Moșteanu anunță că a cerut aprobarea Parlamentului pentru achiziția unei Corvete din Turcia. Care este prețul

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că țara noastră urmează să cumpere o Corvetă din Turcia, pentru care a cerut aprobarea în Parlament.
Ministrul spune că este o procedură început demarată de la finalul anului trecut, prin care Armata Română va lua o corvetă ușoară care este gata, este produsă în Turcia.
„Este o achiziție Guvern la Guvern, o corvetă din excedentul Armatei turce, cu echipament modern, interoperabili NATO. O corvetă de care Armata Română, Forțele Navale Române au mare nevoie. Le mulțumesc colegilor care au fost alături și au dat toate explicațiile necesare parlamentarilor, este o relație corectă, loială între Executiv și Parlament”, a spus Moșteanu.
Acesta a mai precizat că avem o misiune de mare succes în Marea Neagră, alături de aliații turci, aliații bulgari. ”Misiunea de deminare, care își face treaba în fiecare zi, asigură securitatea navigației în Marea Neagră”, spune ministrul.
Costul corvetei se ridică la câteva sute de milioane de euro.
„Prețul pe care am cerut acum aprobarea Parlamentului este prețul documentat de colegii din Ministerul Apărării și anume 223 de milioane de euro fără TVA. Aici urmează peste acest preț va veni prețul unor echipamente, rachete unor, echipamente suplimentare”, a mai transmis Moșteanu.