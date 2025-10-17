Moșteanu liniștește lumea, după fiascoul mobilizării. „Nu merge nimeni la război”

ACTUALITATE Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte al Consiliului Județean Cluj, a murit la 65 de ani
22:11
„Exercițiile de mobilizare au loc în fiecare an, în multe din județele țării. Anul acesta au fost în Teleorman, Giurgiu, Olt, Sibiu, Mureș, acum la București. La anul vor avea loc în alte 8-9 județe. Aceste exerciții sunt parte din pregătirea firească a armate moderne. Nu ne pregătim de război. Ne pregătim, pe timp de pace, să fim mai organizați, mai eficienți”, spune Moșteanu.
„Da, au fost și greșeli. Acestea au fost cazuri particulare. Timpi de așteptare prea mari, probleme logistice. Într-un astfel de exercițiu sunt implicate mai multe instituții ale statului, cu atribuții pe zona de apărare, ordine publică și securitate. Dau un exemplu: Ministerul Apărării a realizat trierea, pregătirea, în interiorul cazarmelor. Cozile care au circulat pe internet și la televiziuni nu au fost la Ministerul Apărării. În unitățile MApN, oamenii au primit tot echipamentul și exercițiile s-au desfășurat conform planului”, mai spune ministrul.
„Fac un apel la acești oameni: Nu mai răspândiți, cu bună știință, așa zise „informații” care leagă exercițiile rezerviștilor de minciuni menite să inducă panica în populație. Nimeni nu e trimis la război. România nu se pregătește de niciun conflict”, mai anunță Moșteanu.