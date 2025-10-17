Prima pagină » Știri » Moșteanu liniștește lumea, după fiascoul mobilizării. „Nu merge nimeni la război”

Moșteanu liniștește lumea, după fiascoul mobilizării. „Nu merge nimeni la război"

Moșteanu liniștește lumea, după fiascoul mobilizării.
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a arătat într-o postare pe Facebook că a stat vineri de vorbă cu oamenii, rezerviștii din zona București-Ilfov care s-au prezentat la poligon. „Sunt foști militari, mecanici, ingineri, profesori, oameni care au venit pentru o zi să își facă datoria față de țară. Le-am mulțumit pentru spiritul civic și pentru normalitatea cu care au privit aceste exerciții”, a arătat șeful MApN.
Ministrul face precizări privind exercițiile de mobilizare și anunță clar că țara noastră nu va intra în război.
„Exercițiile de mobilizare au loc în fiecare an, în multe din județele țării. Anul acesta au fost în Teleorman, Giurgiu, Olt, Sibiu, Mureș, acum la București. La anul vor avea loc în alte 8-9 județe. Aceste exerciții sunt parte din pregătirea firească a armate moderne. Nu ne pregătim de război. Ne pregătim, pe timp de pace, să fim mai organizați, mai eficienți”, spune Moșteanu.
În același timp, ministrul recunoaște că au fost și erori strecurate în ceea ce privește organizarea exercițiilor de mobilizare.
„Da, au fost și greșeli. Acestea au fost cazuri particulare. Timpi de așteptare prea mari, probleme logistice. Într-un astfel de exercițiu sunt implicate mai multe instituții ale statului, cu atribuții pe zona de apărare, ordine publică și securitate. Dau un exemplu: Ministerul Apărării a realizat trierea, pregătirea, în interiorul cazarmelor. Cozile care au circulat pe internet și la televiziuni nu au fost la Ministerul Apărării. În unitățile MApN, oamenii au primit tot echipamentul și exercițiile s-au desfășurat conform planului”, mai spune ministrul.
Ionuț Moșteanu mai anunță că săptămâna viitoare, Statul Major al Apărării va prezenta analiza completă a exercițiului, cu măsuri concrete. „Exercițiile există tocmai pentru a învăța și pentru a deveni mai buni”.
România nu intră în război
Ministrul USR mai punctează că „România nu se pregătește de război. Ne pregătim să fim mai puternici, mai organizați.
De aceea, este rușinos modul în care unii politicieni, în care „influenceri” au răspândit fake news-uri, multe din ele scrise direct din laboratoarele Kremlinului”.
„Fac un apel la acești oameni: Nu mai răspândiți, cu bună știință, așa zise „informații” care leagă exercițiile rezerviștilor de minciuni menite să inducă panica în populație. Nimeni nu e trimis la război. România nu se pregătește de niciun conflict”, mai anunță Moșteanu.

