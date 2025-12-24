Prima pagină » Știri » Unde lovește codul galben de ninsoare deja. Gândul prezintă zonele în care ninge abudent. Vești de ultimă oră de la ANM

Unde lovește codul galben de ninsoare deja. Gândul prezintă zonele în care ninge abudent. Vești de ultimă oră de la ANM

Cristian Lisandru
24 dec. 2025, 09:01, Știri
Unde lovește codul galben de ninsoare deja. Gândul prezintă zonele în care ninge abudent. Vești de ultimă oră de la ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologică – cod galben -, valabilă în perioada 24 decembrie (ora 12:00) – 23 decembrie (ora 20:00).

Potrivit meteorologilor, vor fi intensificări ale vântului, ninsori viscolite, se va depune strat de zăpadă și polei. Sunt vizate Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului.

  • În intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.
  • La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile.
  • În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge.
  • Cantitățile de apă vor fi de 5…15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15…25 cm).
  • Pe alocuri se va depune polei.

„În restul teritorulului vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ. Pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării. Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni”, transmite ANM.

Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade).

Atenționare meteorologică ANM: „Intensificări ale vântuluininsori temporar viscolite, strat de zăpadă”

ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii, iar în vigoare se află și o atenționare meteorologică valabilă până în data de 26 decembrie, la ora 10:00.

  • Potrivit ANM, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile.
  • În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge.
  • Cantitățile de apă vor fi de 5…15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15…25 cm). Pe alocuri se va depune polei.

Partea de sud a României, sub cod galben | Sursa – ANM

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Imagini din Piața Obor, kilometrul zero al comerțului agroalimentar românesc. Oamenii stau cu zecile de minute la cozi, cu geamantane pe care să le umple cu carne și brânzeturi. Totul pe acordurile colindătorilor
13:56
Imagini din Piața Obor, kilometrul zero al comerțului agroalimentar românesc. Oamenii stau cu zecile de minute la cozi, cu geamantane pe care să le umple cu carne și brânzeturi. Totul pe acordurile colindătorilor
Gândul de Vreme Alertă de ninsori, polei și vânt înainte de Crăciun. Prognoza ANM, pentru Gândul
10:59
Alertă de ninsori, polei și vânt înainte de Crăciun. Prognoza ANM, pentru Gândul
Gândul de Vreme Gândul de Vreme | Vești bune de la meteorologi, Crăciun cu zăpadă. ANM, pentru Gândul: „Lapoviță și ninsoare în aproape toate zonele țării”
10:23, 22 Dec 2025
Gândul de Vreme | Vești bune de la meteorologi, Crăciun cu zăpadă. ANM, pentru Gândul: „Lapoviță și ninsoare în aproape toate zonele țării”
VIDEO Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. „Să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”
10:58, 21 Dec 2025
Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. „Să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”
Gândul de Vreme Meteorologii au actualizat prognoza. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, dar și în dimineața zilei de Crăciun
10:23, 21 Dec 2025
Meteorologii au actualizat prognoza. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, dar și în dimineața zilei de Crăciun
JUSTIȚIE Curtea de Apel Oradea contrazice narativul susținătorilor lui Ilie Bolojan și explică de ce se prescriu faptele: un singur judecător a trebuit să judece 505 dosare
13:19, 20 Dec 2025
Curtea de Apel Oradea contrazice narativul susținătorilor lui Ilie Bolojan și explică de ce se prescriu faptele: un singur judecător a trebuit să judece 505 dosare
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Digi24
EXCLUSIV Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete
Cancan.ro
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara, în Ajunul Crăciunului
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Click
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
Digi24
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat. Ce spune Secretariatul pentru Culte
Cancan.ro
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost JEFUITĂ! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Țara din Uniunea Europeană cu cele mai supraevaluate locuințe
METEO Crăciun cu zăpadă la Alba Iulia. ANM a emis cod galben de ninsori pentru aceste regiuni din România
09:41
Crăciun cu zăpadă la Alba Iulia. ANM a emis cod galben de ninsori pentru aceste regiuni din România
METEO Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Data exactă în care vin ninsorile în București
09:41
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Data exactă în care vin ninsorile în București
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Omul anului care a reușit să-și mențină nivelul de popularitate este Călin Georgescu”
09:30
Ion Cristoiu: „Omul anului care a reușit să-și mențină nivelul de popularitate este Călin Georgescu”
ACTUALITATE Valentin Stan: Gabbard anunță că declarațiile europenilor încearcă să atragă Armata Americană în război direct cu Rusia
09:00
Valentin Stan: Gabbard anunță că declarațiile europenilor încearcă să atragă Armata Americană în război direct cu Rusia
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.399. Războiul din Ucraina. Trupele lui Zelenski s-au retras dintr-un oraș puternic asediat de ruși
08:59
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.399. Războiul din Ucraina. Trupele lui Zelenski s-au retras dintr-un oraș puternic asediat de ruși
CRĂCIUN „Bună dimineața la Moș-Ajun!”. Tradiții autentice așa cum le trăiesc românii. Colinde, pițărăi și obiceiuri vechi păstrate din regiune în regiune
08:53
„Bună dimineața la Moș-Ajun!”. Tradiții autentice așa cum le trăiesc românii. Colinde, pițărăi și obiceiuri vechi păstrate din regiune în regiune

Cele mai noi