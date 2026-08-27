Un alt incident a avut loc la Marea Neagră. În cursul serii de joi, 27 august 2026, o navă aflată sub pavilionul Republicii Dominicane a luat foc. Datele indică faptul că 12 marinari au fost salvați de Garda de Coastă. Intervenția se află în desfășurare.

O navă comercială sub pavilionul Republicii Dominicane a luat foc în Marea Neagră. Cei 12 marinari aflați la bord au fost salvați de Garda de Coastă. Zece marinari au fost preluați de nava Gărzii de Coastă. Alți doi au fost salvați de o navă comercială aflată în apropiere, arată Stiripesurse.ro.

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O persoană din echipaj ar avea răni grave la mâini.

Marinari salvați de Garda de Coastă

Garda de Coastă a intervenit joi seară pentru salvarea echipajului unei nave comerciale care a luat foc în Marea Neagră. Incendiul a izbucnit la aproximativ 20 de mile marine sud-est de Sfântu Gheorghe. Toți cei 12 marinari au fost salvați până la ora 21:00. Zece persoane au fost preluate de polițiștii de frontieră, iar una era rănită. Alte două persoane au fost salvate de o navă comercială aflată în zonă. Operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile. Valurile au ajuns la aproximativ 2,5 metri.

„Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au intervenit, în seara zilei de 27 august 2026, în cadrul unei acțiuni de căutare și salvare a persoanelor, desfășurată la Marea Neagră, după ce la bordul unei nave comerciale, care tranzita zona economică exclusivă a României, a avut loc un incendiu. În data de 27.08.2026, în jurul orei 19:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către MRCC Constanța cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine Sud-Est Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu. MRCC Constanța a declanșat o operațiune de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, prima intervenție fiind asigurată de către un mijloc de mobilitate navală din cadrul Gărzii de Coastă, desemnat coordonator la fața locului de către MRCC Constanța. În urma informațiilor transmise de către o navă comercială aflată în zonă, potrivit căreia au fost observate persoane în apă, polițiștii de frontieră au acționat imediat pentru căutarea și salvarea acestora. În urma desfășurării operațiunii de salvare, până la ora 21:00, toate cele 12 persoane, care s-au aflat la bordul navei comerciale au fost salvate. Dintre acestea, zece persoane au fost salvate de către polițiștii de frontieră, una dintre ele fiind rănită, iar alte două persoane au fost salvate de către echipajul navei comerciale. Operațiunea de căutare și salvare s-a desfășurat în condiții dificile, valurile având o înălțime de aproximativ 2,5 metri, dar intervenție rapidă a polițiștilor de frontieră care au coordonat cele două nave ARSVOM și nava comercială a asigurat salvarea tuturor persoanelor aflate în pericol”, transmit autoritățile.

Sursă foto: Facebook Garda de Coastă