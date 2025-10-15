Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Antonio Costa. Cei doi se vor întâlni la summitul de săptămâna viitoare

Președintele Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică cu președintele Antonio Costa, înaintea summitului Consiliului European de săptămâna viitoare.

„Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și creșterea competitivității UE prin simplificarea birocrației și tranziția verde/digitală”, a transmis șeful statului pe rețeaua X.

Discuții privind competitivitatea

Nicușor Dan a mai menționat că în discuția cu Costa a subliniat necesitatea unor politici climatice juste și echilibrate, care să nu împiedice creșterea și competitivitatea.

„De asemenea, am salutat viitorul Plan european privind locuințele accesibile”, a mai transmis Dan.

Principalele teme de discuție de la summitul Consiliului European

Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.

În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.

„Defence Readiness 2030”

Pe dimensiunea de apărare europeană, liderii vor analiza progresele realizate de la reuniunile informale de la Egmont și Copenhaga, cu scopul de a adopta decizii concrete privind proiectele de capabilități și mecanismele de guvernanță. Un punct central al discuției îl va reprezenta foaia de parcurs „Defence Readiness 2030”, elaborată de Comisie și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, document menit să consolideze pregătirea colectivă europeană în fața amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice și incursiunilor aeriene neautorizate. C

osta insistă că este nevoie de o „accelerare a eforturilor pentru atingerea unei capacități comune de apărare europene până în 2030”.

Liderii vor discuta, de asemenea, măsuri pentru stimularea competitivității europene în contextul tranziției verzi și digitale. Printre priorități se numără reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, asigurarea unui cadru echilibrat între obiectivele climatice și creșterea economică, precum și consolidarea suveranității digitale a Uniunii.

Planul european pentru locuințe accesibile

O altă temă majoră va fi accesul la locuințe la prețuri accesibile, problemă identificată de Costa drept o preocupare socială și economică tot mai mare în multe state membre. Liderii vor discuta modalitățile prin care Uniunea poate sprijini inițiativele naționale, regionale și locale, oferind totodată orientări pentru viitorul Plan european pentru locuințe accesibile, aflat în pregătire la nivelul Comisiei Europene.

Summitul va include și o reuniune a zonei euro, la care vor participa președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe. Discuțiile vor viza situația economică generală, rolul internațional al monedei euro și perspectivele introducerii euro-ului digital.

Pe plan extern, liderii europeni vor evalua perspectivele unui acord de pace durabil în Fâșia Gaza, după doi ani de conflict, și vor analiza contribuția Uniunii la reconstrucția regiunii, pe baza principiului soluției celor două state. De asemenea, migrația rămâne pe agenda reuniunii, Comisia Europeană urmând să transmită o scrisoare de actualizare a progreselor în dosarele prioritare.

