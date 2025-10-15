Prima pagină » Știri » Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Antonio Costa. Cei doi se vor întâlni la summitul de săptămâna viitoare

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Antonio Costa. Cei doi se vor întâlni la summitul de săptămâna viitoare

Cristina Corpaci
15 oct. 2025, 19:59, Știri
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Antonio Costa. Cei doi se vor întâlni la summitul de săptămâna viitoare

Președintele Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică cu președintele Antonio Costa, înaintea summitului Consiliului European de săptămâna viitoare.

„Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și creșterea competitivității UE prin simplificarea birocrației și tranziția verde/digitală”, a transmis șeful statului pe rețeaua X.

Discuții privind competitivitatea

Nicușor Dan a mai menționat că în discuția cu Costa a subliniat necesitatea unor politici climatice juste și echilibrate, care să nu împiedice creșterea și competitivitatea.

„De asemenea, am salutat viitorul Plan european privind locuințele accesibile”, a mai transmis Dan.

Principalele teme de discuție de la summitul Consiliului European

Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.

În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.

„Defence Readiness 2030”

Pe dimensiunea de apărare europeană, liderii vor analiza progresele realizate de la reuniunile informale de la Egmont și Copenhaga, cu scopul de a adopta decizii concrete privind proiectele de capabilități și mecanismele de guvernanță. Un punct central al discuției îl va reprezenta foaia de parcurs „Defence Readiness 2030”, elaborată de Comisie și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, document menit să consolideze pregătirea colectivă europeană în fața amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice și incursiunilor aeriene neautorizate. C

osta insistă că este nevoie de o „accelerare a eforturilor pentru atingerea unei capacități comune de apărare europene până în 2030”.

Liderii vor discuta, de asemenea, măsuri pentru stimularea competitivității europene în contextul tranziției verzi și digitale. Printre priorități se numără reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, asigurarea unui cadru echilibrat între obiectivele climatice și creșterea economică, precum și consolidarea suveranității digitale a Uniunii.

Planul european pentru locuințe accesibile

O altă temă majoră va fi accesul la locuințe la prețuri accesibile, problemă identificată de Costa drept o preocupare socială și economică tot mai mare în multe state membre. Liderii vor discuta modalitățile prin care Uniunea poate sprijini inițiativele naționale, regionale și locale, oferind totodată orientări pentru viitorul Plan european pentru locuințe accesibile, aflat în pregătire la nivelul Comisiei Europene.

Summitul va include și o reuniune a zonei euro, la care vor participa președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe. Discuțiile vor viza situația economică generală, rolul internațional al monedei euro și perspectivele introducerii euro-ului digital.

Pe plan extern, liderii europeni vor evalua perspectivele unui acord de pace durabil în Fâșia Gaza, după doi ani de conflict, și vor analiza contribuția Uniunii la reconstrucția regiunii, pe baza principiului soluției celor două state. De asemenea, migrația rămâne pe agenda reuniunii, Comisia Europeană urmând să transmită o scrisoare de actualizare a progreselor în dosarele prioritare.

VĂ RECOMANDĂM ȘI:

Ionuț Moșteanu declară că România se înarmează ca să sprijine Ucraina: „Rusia nu o să atace un stat NATO, dar Ucraina e în război”

Citește și

ACTUALITATE Clădirea Guvernului, iluminată în culori optimiste. Palatul Victoria omagiază Ziua Părinților de Îngeri
19:03
Clădirea Guvernului, iluminată în culori optimiste. Palatul Victoria omagiază Ziua Părinților de Îngeri
ULTIMA ORĂ Imagini cu seismul care a panicat locuitorii din Satu Mare. „Efectiv am simțit cum s-a legănat blocul”. De ce cutremurul de azi este unul ATIPIC
18:38
Imagini cu seismul care a panicat locuitorii din Satu Mare. „Efectiv am simțit cum s-a legănat blocul”. De ce cutremurul de azi este unul ATIPIC
POLITICĂ AUR acuză USR că votează împotriva propriei legi
17:31
AUR acuză USR că votează împotriva propriei legi
JUSTIȚIE Un șofer străin de TIR și-a înscenat propria tâlhărie, susținând că i s-au furat 6.000 de euro. Detaliul care l-a dat de gol în fața oamenilor legii
16:15
Un șofer străin de TIR și-a înscenat propria tâlhărie, susținând că i s-au furat 6.000 de euro. Detaliul care l-a dat de gol în fața oamenilor legii
NEWS ALERT Șeful Penitenciarelor, exclusiv pentru Gândul, despre breșa de securitate: „Deținuții au avut acces la sistemul informatic”
11:18
Șeful Penitenciarelor, exclusiv pentru Gândul, despre breșa de securitate: „Deținuții au avut acces la sistemul informatic”
Gândul de Vreme S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”
09:30
S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”
Mediafax
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Cancan.ro
Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Dublu viol în casa lui Michael Schumacher. Înaintea raporturilor sexuale, victima jucase biliard cu două colege și cu agresorul
Mediafax
Sistemul energetic este mai puternic și consumul, mai mic decât înainte de ´90, dar acum avem mai multe probleme. Ce s-a întâmplat în 35 de ani și previziuni de la vârful Dispecerului Național
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Titi Aur, analiza teribilului accident din Berceni! Cine este, de fapt, adevăratul vinovat al tragediei
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Imagini pline de durere de la priveghiul Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni în Berceni. Când și unde va fi înmormântată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
2.000 euro lunar pentru pensionari. Lucrezi din nou și achiți zero impozit. Decizie în țara cu aproape 1 milion de români
Evz.ro
Trendul de pe Tiktok care îi sperie pe părinți. Mihai Stoica, păcălit de fiica sa
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Un asteroid minuscul a zburat chiar deasupra Antarcticii și nimeni nu l-a văzut venind
EXTERNE Germania alocă zece MILIARDE de euro pentru achiziția de DRONE militare în următorii ani
20:25
Germania alocă zece MILIARDE de euro pentru achiziția de DRONE militare în următorii ani
APĂRARE Ionuț Moșteanu anunță una dintre inițiativele programului SAFE: „Demarăm producția de drone în România cu tehnica din Ucraina”
20:20
Ionuț Moșteanu anunță una dintre inițiativele programului SAFE: „Demarăm producția de drone în România cu tehnica din Ucraina”
REACȚIE CTP critică REFUZUL medicilor de a efectua avorturi la cerere. „Femeia, pusă într-o situație inferioară unui deținut”
20:19
CTP critică REFUZUL medicilor de a efectua avorturi la cerere. „Femeia, pusă într-o situație inferioară unui deținut”
SPORT Cum se ANTRENEAZĂ „Rocky al înotului”. „Pentru mine nu e prea greu”
19:59
Cum se ANTRENEAZĂ „Rocky al înotului”. „Pentru mine nu e prea greu”
ACTUALITATE Ionuț Moșteanu. România se înarmează în sprijinul Kievului: „Rusia nu o să atace un stat NATO, dar Ucraina e în război”
19:52
Ionuț Moșteanu. România se înarmează în sprijinul Kievului: „Rusia nu o să atace un stat NATO, dar Ucraina e în război”
EXTERNE Sébastien Lecornu nu renunță la planul de REFORMARE a sistemului pensiilor/ Premierul-desemnat încearcă să ajungă la un acord cu forțele de dreapta 
19:46
Sébastien Lecornu nu renunță la planul de REFORMARE a sistemului pensiilor/ Premierul-desemnat încearcă să ajungă la un acord cu forțele de dreapta 