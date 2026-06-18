Prima pagină » Știri » Adevărul despre drona din Portul Constanța s-ar putea afla odată cu adevărul despre anularea alegerilor. Nicușor Dan a promis că va discuta cu Zelenski „în 7-10 zile”, dar își încalcă din nou propriile termene

Adevărul despre drona din Portul Constanța s-ar putea afla odată cu adevărul despre anularea alegerilor. Nicușor Dan a promis că va discuta cu Zelenski „în 7-10 zile”, dar își încalcă din nou propriile termene

Cristian Lisandru
Adevărul despre drona din Portul Constanța s-ar putea afla odată cu adevărul despre anularea alegerilor. Nicușor Dan a promis că va discuta cu Zelenski „în 7-10 zile”, dar își încalcă din nou propriile termene
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Cum au ajuns aceste drone la portul Constanța? Un răspuns vom avea probabil în 7-10 zile, după culegerea de informații”, spunea Nicușor Dan în data de 6 iunie 2026. Trecuse doar o zi de când o dronă maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanța. Nicușor Dan a promis, la Constanța, că se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski pentru a discuta despre situația alarmantă.

Suntem în data de 18 iunie 2026. Termenul „T – 0” – „7-10” zile, fixat chiar de Nicușor Dan – a expirat. Acum ne aflăm deja la momentul „T+2”. Numărătoarea continuă.

Nicușor Dan nu respectă termenele fixate chiar de el, iar subiectul „drone” este doar un exemplu. Termenele anunțate de președinte au fost depășite și în contextul eventualei vizite la Casa Albă, dar și în cazul anunțatei desecretizări a documentelor CSAT în cazul alegerilor anulate din 2024.

  • Românii nu au aflat, încă, traseul parcurs de dronele ucrainene până în apele teritoriale ale României. În afară de drona maritimă care a explodat în Portul Constanța, încă 3 drone s-au autodetonat.
  • Totodată, nu s-a concretizat, încă, nici promisiunea lui Nicușor Dan potrivit căreia va avea o discuție cu Volodimir Zelenski.

De altfel, Ucraina nici măcar nu a cerut scuze României pentru incidentul cu dronele scăpate de sub control. În schimb, în urma unui incident mai puțin grav, Ucraina a cerut scuze Greciei. (mai multe detalii AICI)

A expirat termenul de 10 zile fixat de Nicușor Dan / Foto – Mediafax

Termenele nerespectate, în „bagajul prezidențial” al lui Nicușor Dan

Se pare că nerespectarea termenelor face parte din „bagajul prezidențial” al lui Nicușor Dan. După ce drona maritimă ucraineană scăpată de sub control a ajuns în Portul Constanța și a explodat, președintele României a efectuat o vizită de lucru în zonă.

A avut loc și deja consacrata ședință de lucru, iar Nicușor Dan a declarat că va avea o discuție cu Volodimir Zelenski.

La momentul respectiv, potrivit declarației lui Nicușor Dan, cei doi președinți nu schimbaseră vreun cuvânt. Și asta în ciuda faptului că trecuse deja o zi de la explozia dronei în Portul Constanța.

„Nu, dar o vom face (n.red. – o discuție cu Volodimir Zelenski). O parte din discuția pe care am avut-o înăuntru a fost despre elemente ale unui protocol care să funcționeze în situații ca aceasta”, a spus Nicușor Dan.

Termen expirat. Nicușor Dan nu a discutat cu Volodimir Zelenski | Foto – Mediafax

Nicușor Dan – 6 iunie 2026: „Un răspuns vom avea probabil în 7-10 zile, după culegerea de informații”

Data de 6 iunie 2026 a fost și momentul când președintele României a precizat că românii vor afla în „7 – 10” zile cum au ajuns dronele ucrainene în apele teritoriale ale României.

„Cum au ajuns aceste drone la portul Constanța? Un răspuns vom avea probabil în 7-10 zile, după culegerea de informații.Cât de pregătită e România pentru acest tip de evenimente. În primul rând, e o tehnologie nouă. Așa cum suntem cu dronele aeriene, ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o. (…) Pe partea navală, chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România”, a mai declarat Nicușor Dan după „ședința de lucru” de la Constanța.

Nicușor Dan: „Cum au ajuns aceste drone la portul Constanța? Un răspuns vom avea probabil în 7-10 zile, după culegerea de informații” / Foto – Mediafax

Alte termene nerespectate. Nicușor Dan și vizita la Casa Albă

La capitolul „termene”, Nicușor Dan a mai oferit un precedent care, dacă nu ar fi îngrijorător, s-ar transforma într-unul de-a dreptul hazliu.ț

Mult dorita vizită la Casa Albă se tot amână, încă de când Nicușor Dan a preluat mandatul de președinte al României.

  • În luna noiembrie a anului trecut, Oana Țoiu – ministrul de Externe al României – anunța că Nicușor Dan va ajunge în SUA în prima parte a anului 2026.
  • Pe 29 ianuarie 2026, Nicușor Dan  a anunțat că întâlnirea cu Donald Trump rămâne la nivel de proiect.

Există o invitație, a precizat șeful statului, numai că vizita la Casa Albă trebuie pregătită temeinic,  și tratată „serios”. Vizita se amână iar.

Vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă se amână pe termen nelimitat / Foto – Mediafax

„Foarte probabil o vizită la Washington în cursul acestui an. Că este martie, că este aprilie, că este iunie, vom vedea. Există invitația, dar vreau să o tratăm cât mai serios”a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan – aprilie 2026: „Totul este în dinamică pe lumea asta geopolitică”

În luna iunie a anului 2025, Nicușor Dan avea deja certitudinea că este exclusă o vizită la Washington.

Dar excludea, din start, și o vizită a lui Donald Trump în România. Președintele României a insistat că trebuie o pregătire serioasă, inclusiv consolidarea unor „relații tehnice pe mai multe paliere”.

  • În luna septembrie a anului 2025, Nicușor Dan era convins că va avea o întâlnire cu Donald Trump, iar vizita în SUA ar fi urmat să aibă loc la începutul anului 2026. Ulterior, vizita ar fi urmat să aibă loc în primul „trimestru” al lui 2026.
  • În data de 16 aprilie 2026, același Nicușor Dan a încercat să explice, fără a reușit, toate aceste amânări, dând vina pe „dinamica” din „lumea geopolitică”.

„Cred că da. Dar, vedeţi, totul este în dinamică pe lumea asta geopolitică”, spunea președintele Nicușor Dan, în contextul în care o vizită la Casa Albă pare a fi din ce în ce mai îndepărtată.(mai multe detalii AICI)

Nicușor Dan: „Totul este în dinamică pe lumea asta geopolitică” / Foto – Mediafax

Anularea alegerilor din 2024. Desecretizarea documentelor din ședința CSAT

După ce a devenit președintele României, Nicușor Dan a promis că va desecretiza documentele din ședința CSAT în care a fost analizată anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Ca președinte vreau să lămurim cât de repede și cât mai temeinic chestiunea asta, pentru că nu e normal ca după șase luni din noiembrie să știm doar că avem un om de afaceri care a dat un milion de euro către niște influenceri, cam ăsta este rezultatul. Aici, ca președinte voi încerca să clarific responsabilitățile pe ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie”, spunea Nicușor Dan într-o intervenție la B1TV. (mai multe informații AICI)

Ulterior, în luna septembrie a anului 2025, președintele României a fixat și un termen, respectiv „câteva luni”.

„Am citit tot dosarul. Față de noiembrie 2024, noi avem mai multe elemente de context. (…) Mi-a plăcut raportul procurorului general. Pe componenta externă aveam o probă, milionul de la domnul Peșchir. Aveam ancheta cu gruparea Potra. Nu aveam, până la ancheta Parchetului, o dovadă că Rusia a interferat în publicitatea din Europa. Nu avem în momentul de față imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”, a declarat Nicușor Dan. (alte detalii AICI)

Suntem în luna iunie a anului 2026. Mult promisa „desecretizare” se lasă așteptată.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Eugen Tomac, dezvăluiri din culisele consultărilor pentru guvernul său. PSD și PNL n-au spus „nu” unui cabinet tehnocrat, dar liberalii n-au fost consecvenți. „Am spus că sunt dispus să înlocuiesc orice nume care ridică semne de întrebare”
11:55
Eugen Tomac, dezvăluiri din culisele consultărilor pentru guvernul său. PSD și PNL n-au spus „nu” unui cabinet tehnocrat, dar liberalii n-au fost consecvenți. „Am spus că sunt dispus să înlocuiesc orice nume care ridică semne de întrebare”
Gândul de Vreme Cod galben de vijelii. Unde vor fi averse torențiale și grindină. Prognoza ANM, actualizată pentru Gândul
10:42
Cod galben de vijelii. Unde vor fi averse torențiale și grindină. Prognoza ANM, actualizată pentru Gândul
ANALIZA de 10 Acordul dintre SUA și Iran, lovitură grea pentru Israel. Netanyahu, pus în fața faptului împlinit. „Frontul din Liban are cel mai mare potențial de a deraia înțelegerea”
10:00
Acordul dintre SUA și Iran, lovitură grea pentru Israel. Netanyahu, pus în fața faptului împlinit. „Frontul din Liban are cel mai mare potențial de a deraia înțelegerea”
CONTROVERSĂ Serbia și China, „prietenie de fier”. Cum a pierdut Moscova supremația în relația cu sârbii și mutările cheie ale Beijingului
09:00
Serbia și China, „prietenie de fier”. Cum a pierdut Moscova supremația în relația cu sârbii și mutările cheie ale Beijingului
CONTROVERSĂ Cum va arăta structura politică post-conflict a Iranului? Trei personaje cheie și amenințarea Frontului Paydari. „Mojtaba Khamenei nu joacă un rol absolut, IRGC este arbitrul multor decizii strategice”
07:00
Cum va arăta structura politică post-conflict a Iranului? Trei personaje cheie și amenințarea Frontului Paydari. „Mojtaba Khamenei nu joacă un rol absolut, IRGC este arbitrul multor decizii strategice”
ULTIMA ORĂ Răzvan Dumitrescu se alătură echipei Gândul. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp. Ce va face și ce proiect va coordona
15:06, 16 Jun 2026
Răzvan Dumitrescu se alătură echipei Gândul. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp. Ce va face și ce proiect va coordona
Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Ce aflase Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar cu doar 5 minute înainte de tragedie. Ți se rupe sufletul!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Adevarul
Cum ne impactează summitul G7. Detaliul care pune România pe gânduri: „Grupul E3 discută direct cu Moscova”
Mediafax
Majorare spectaculoasă de salarii! Lanțul uriaș care operează și în România dă bani mai mulți angajaților
Click
Dan Alexa, prima declarație după ce a fost surprins în club alături de Andreea Popescu: „Realitatea este cu totul alta”
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Cancan.ro
Dan Alexa, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu: 'Realitatea este cu totul alta!'
Ce se întâmplă doctore
Ce face acum Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la Cronică, după ce a renunțat la TV. Din ce a ajuns să-și câștige banii
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
De ce nu este bine ca părinții să-și monitorizeze copiii adulți prin telefon?

Cele mai noi

Trimite acest link pe