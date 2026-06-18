Adevărul despre drona din Portul Constanța s-ar putea afla odată cu adevărul despre anularea alegerilor. Nicușor Dan a promis că va discuta cu Zelenski „în 7-10 zile”, dar își încalcă din nou propriile termene

„Cum au ajuns aceste drone la portul Constanța? Un răspuns vom avea probabil în 7-10 zile, după culegerea de informații”, spunea Nicușor Dan în data de 6 iunie 2026. Trecuse doar o zi de când o dronă maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanța. Nicușor Dan a promis, la Constanța, că se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski pentru a discuta despre situația alarmantă.

Suntem în data de 18 iunie 2026. Termenul „T – 0” – „7-10” zile, fixat chiar de Nicușor Dan – a expirat. Acum ne aflăm deja la momentul „T+2”. Numărătoarea continuă.

Nicușor Dan nu respectă termenele fixate chiar de el, iar subiectul „drone” este doar un exemplu. Termenele anunțate de președinte au fost depășite și în contextul eventualei vizite la Casa Albă, dar și în cazul anunțatei desecretizări a documentelor CSAT în cazul alegerilor anulate din 2024.

Românii nu au aflat, încă, traseul parcurs de dronele ucrainene până în apele teritoriale ale României . În afară de drona maritimă care a explodat în Portul Constanța, încă 3 drone s-au autodetonat.

. În afară de drona maritimă care a explodat în Portul Constanța, încă 3 drone s-au autodetonat. Totodată, nu s-a concretizat, încă, nici promisiunea lui Nicușor Dan potrivit căreia va avea o discuție cu Volodimir Zelenski.

De altfel, Ucraina nici măcar nu a cerut scuze României pentru incidentul cu dronele scăpate de sub control. În schimb, în urma unui incident mai puțin grav, Ucraina a cerut scuze Greciei. (mai multe detalii AICI)

Termenele nerespectate, în „bagajul prezidențial” al lui Nicușor Dan

Se pare că nerespectarea termenelor face parte din „bagajul prezidențial” al lui Nicușor Dan. După ce drona maritimă ucraineană scăpată de sub control a ajuns în Portul Constanța și a explodat, președintele României a efectuat o vizită de lucru în zonă.

A avut loc și deja consacrata ședință de lucru, iar Nicușor Dan a declarat că va avea o discuție cu Volodimir Zelenski.

La momentul respectiv, potrivit declarației lui Nicușor Dan, cei doi președinți nu schimbaseră vreun cuvânt. Și asta în ciuda faptului că trecuse deja o zi de la explozia dronei în Portul Constanța.

„Nu, dar o vom face (n.red. – o discuție cu Volodimir Zelenski). O parte din discuția pe care am avut-o înăuntru a fost despre elemente ale unui protocol care să funcționeze în situații ca aceasta”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan – 6 iunie 2026: „Un răspuns vom avea probabil în 7-10 zile, după culegerea de informații”

Data de 6 iunie 2026 a fost și momentul când președintele României a precizat că românii vor afla în „7 – 10” zile cum au ajuns dronele ucrainene în apele teritoriale ale României.

„Cum au ajuns aceste drone la portul Constanța? Un răspuns vom avea probabil în 7-10 zile, după culegerea de informații.Cât de pregătită e România pentru acest tip de evenimente. În primul rând, e o tehnologie nouă. Așa cum suntem cu dronele aeriene, ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o. (…) Pe partea navală, chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România”, a mai declarat Nicușor Dan după „ședința de lucru” de la Constanța.

Alte termene nerespectate. Nicușor Dan și vizita la Casa Albă

La capitolul „termene”, Nicușor Dan a mai oferit un precedent care, dacă nu ar fi îngrijorător, s-ar transforma într-unul de-a dreptul hazliu.ț

Mult dorita vizită la Casa Albă se tot amână, încă de când Nicușor Dan a preluat mandatul de președinte al României.

În luna noiembrie a anului trecut , Oana Țoiu – ministrul de Externe al României – anunța că Nicușor Dan va ajunge în SUA în prima parte a anului 2026.

, Oana Țoiu – ministrul de Externe al României – anunța că Nicușor Dan va ajunge în SUA în prima parte a anului 2026. Pe 29 ianuarie 2026, Nicușor Dan a anunțat că întâlnirea cu Donald Trump rămâne la nivel de proiect.

Există o invitație, a precizat șeful statului, numai că vizita la Casa Albă trebuie pregătită temeinic, și tratată „serios”. Vizita se amână iar.

„Foarte probabil o vizită la Washington în cursul acestui an. Că este martie, că este aprilie, că este iunie, vom vedea. Există invitația, dar vreau să o tratăm cât mai serios”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan – aprilie 2026: „Totul este în dinamică pe lumea asta geopolitică”

În luna iunie a anului 2025, Nicușor Dan avea deja certitudinea că este exclusă o vizită la Washington.

Dar excludea, din start, și o vizită a lui Donald Trump în România. Președintele României a insistat că trebuie o pregătire serioasă, inclusiv consolidarea unor „relații tehnice pe mai multe paliere”.

În luna septembrie a anului 2025 , Nicușor Dan era convins că va avea o întâlnire cu Donald Trump , iar vizita în SUA ar fi urmat să aibă loc la începutul anului 2026. Ulterior, vizita ar fi urmat să aibă loc în primul „trimestru” al lui 2026.

, , iar vizita în SUA ar fi urmat să aibă loc la începutul anului 2026. Ulterior, vizita ar fi urmat să aibă loc în primul „trimestru” al lui 2026. În data de 16 aprilie 2026, același Nicușor Dan a încercat să explice, fără a reușit, toate aceste amânări, dând vina pe „dinamica” din „lumea geopolitică”.

„Cred că da. Dar, vedeţi, totul este în dinamică pe lumea asta geopolitică”, spunea președintele Nicușor Dan, în contextul în care o vizită la Casa Albă pare a fi din ce în ce mai îndepărtată.(mai multe detalii AICI)

Anularea alegerilor din 2024. Desecretizarea documentelor din ședința CSAT

După ce a devenit președintele României, Nicușor Dan a promis că va desecretiza documentele din ședința CSAT în care a fost analizată anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Ca președinte vreau să lămurim cât de repede și cât mai temeinic chestiunea asta, pentru că nu e normal ca după șase luni din noiembrie să știm doar că avem un om de afaceri care a dat un milion de euro către niște influenceri, cam ăsta este rezultatul. Aici, ca președinte voi încerca să clarific responsabilitățile pe ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie”, spunea Nicușor Dan într-o intervenție la B1TV. (mai multe informații AICI)

Ulterior, în luna septembrie a anului 2025, președintele României a fixat și un termen, respectiv „câteva luni”.

„Am citit tot dosarul. Față de noiembrie 2024, noi avem mai multe elemente de context. (…) Mi-a plăcut raportul procurorului general. Pe componenta externă aveam o probă, milionul de la domnul Peșchir. Aveam ancheta cu gruparea Potra. Nu aveam, până la ancheta Parchetului, o dovadă că Rusia a interferat în publicitatea din Europa. Nu avem în momentul de față imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni”, a declarat Nicușor Dan. (alte detalii AICI)

Suntem în luna iunie a anului 2026. Mult promisa „desecretizare” se lasă așteptată.