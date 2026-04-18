La aproape un an de la învestirea în funcţie, președintele Nicuşor Dan pare că se îndepărtează tot mai mult de o vizită oficială la Washington. O arată și ultimul său răspuns într-un interviu recent la Europa FM.

Mai mult, „partenerul strategic” n-a fost recunoscut de portarul sediului Consiliului de Pace din SUA, din februarie şi a fost înlăturat fără menajamente de lângă Donald Trump.

Ba chiar preşedintele SUA, Donald Trump, l-a numit „prim-ministru” pe Nicuşor Dan, în cadrul aceluiaşi eveniment.

În timp ce Nicuşor Dan încă dă roată la Casa Albă din Washington ca să găsească o fereastră deschisă ca să intre, partenera sa Mirabela a intrat chiar pe uşa din faţă.

Uşă pe care i-a deschis-o chiar prima doamnă a Americii, Melania Trump, luna trecută, cu ocazia Summitului Global al Coaliţiei „Pregătind viitorul împreună”.

O invitaţie care nu mai vine. De la „începutul anului” la „cred că da”

Încă de când a preluat fotoliul de la Cotroceni, Nicușor Dan speră să ajungă la Casa Albă pentru a se întâlni cu președintele SUA.

Recent, preşedintele a fost întrebat, din nou, de un jurnalist într-un interviu la Europa FM dacă mai pleacă în SUA.

Nicuşor Dan a făcut câteva grimase, semn că nu ştia ce ar putea să mai răspundă, s-a scărpinat în cap, literalmente, şi a dat vina pe dinamica geopolitică.

„Cred că da. Dar, vedeţi, totul este în dinamică pe lumea asta geopolitică”, a răspuns preşedintele, din nou, pe 16 aprilie 2026.

Chiar şi la aproape un an de la câştigarea alegerilor, cuvântul de ordine este „amânare”.

La nivelul cel mai înalt al statului român se văd semnele unui diletantism alarmant la capitolul „politică externă”.

În luna noiembrie a anului trecut, Oana Țoiu – ministrul de Externe al României – anunța că Nicușor Dan va ajunge în SUA în prima parte a anului 2026.

Donald Trump a declarat că „relaţia cu România este foarte bună”, dar fără a-l invita pe Nicușor Dan la Casa Albă.

Președintele României i-a mulțumit liderului de la Washington și a scris pe X „aștept cu nerăbdare să îți mulțumesc personal”.

Ianuarie 2026. Nicușor Dan: „Că este martie, că este aprilie, că este iunie, vom vedea”

Pe 29 ianuarie 2026, Nicușor Dan a anunțat că întâlnirea cu Donald Trump rămâne la nivel de proiect.

Există o invitație, a precizat șeful statului, numai că vizita la Casa Albă trebuie pregătită temeinic, și tratată „serios”. Vizita se amână iar.

„Foarte probabil o vizită la Washington în cursul acestui an. Că este martie, că este aprilie, că este iunie, vom vedea. Există invitația, dar vreau să o tratăm cât mai serios”, a declarat Nicușor Dan.

În luna iunie a anului 2025, Nicușor Dan avea certitudinea că este exclusă o vizită la Washington.

Dar exclude din start și o vizită a lui Donald Trump în România.

Președintele României a insistat că trebuie o pregătire serioasă, inclusiv consolidarea unor „relații tehnice pe mai multe paliere”.

„Da, eu cred că în România va fi o administrație nouă. În Statele Unite e o administrație care are șase luni. E nevoie, înainte de acea vizită de care vorbim, să se consolideze relații tehnice pe mai multe paliere. Deci, în opinia mea, nu se pune problema de o vizită în 2025, într-o parte sau alta, la nivelul de președinte. Pe de altă parte, la nivel tehnic, desigur, că vom încerca să colaborăm pe toate palierele”, spunea Nicușor Dan.

Şi am ajuns la „primul trimestru al lui 2026”

În luna septembrie a anului trecut, Nicușor Dan era convins că va avea o întâlnire cu Donald Trump, iar vizita în SUA ar fi urmat să aibă loc la începutul anului 2026.

Președintele României a spus că a fost invitat de Donald Trump la Casa Albă, iar vizita anunțată pentru începutului lui 2026 avea și „obiective pregătite”.

„Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. Vizita va avea loc cel mai probabil la începutul anului viitor”, a spus Nicușor Dan. „Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari (legate de SUA n.r.), securitatea și economia. Să fiți siguri că România se va duce cu toate propunerile legate de securitate. Dar mai ales cu niște propuneri concrete legate de partea economică”, explica Nicușor Dan la momentul respectiv.

Dacă la jumătatea lunii septembrie 2025, Nicușor Dan declara că va ajunge în SUA în prima parte a anului 2026, în data de 30 septembrie 2025 s-a „sucit”.

Nicușor Dan a precizat că va avea o întâlnire cu Donald Trump în „primul trimestru al lui 2026”.

„Cel mai probabil, va fi în primul trimestru din 2026”, a declarat președintele României, apoi a precizat și ce și-ar dori de la întâlnirea cu Trump.

„Dar ce-mi doresc eu de la această vizită, îmi doresc să fie consistentă pe cele două domenii importante, securitate și economie”, spunea Nicușor Dan.

Consilierul Lazurca anunţă crearea unui grup de lucru pentru o vizită care nu există

În luna noiembrie 2025, Nicuşor Dan și-a făcut și un „grup de lucru” în perspectiva vizitei care încă nu s-a tranformat în realitate.

La momentul respectiv, consilierul lui Nicușor Dan, Marius Lazurca a transmis că președintele României a decis crearea unui grup de lucru pentru acest eveniment diplomatic.

„Platforma pe care se va întemeia vizita e foarte promițătoare și nu a fost inventată pentru această vizită. Cazul politic bilateral e foarte solid. Nicușor Dan a decis crearea a unui grup de lucru dedicat acestei vizite”, spunea consilierul prezidențial Marius Lazurca în luna noiembrie a anului trecut.

Marius Lazurca este acela care l-a încurajat pe preşedinte să „nu umble teleleu prin lume”, adică la cel mai mare Forum Economic de la Davos, 2025.

În aprilie 2026, Nicuşor Dan se scarpină în cap şi dă vina pe geopolitică dacă este întrebat dacă îşi mai doreşte să ajungă în SUA.

„Mai important de atât este că parteneriatul nostru se consolidează pe zi ce trece(…) O vizită necesită un program comun. Ce pot să spun este că vizita este vârful simbolic al unei relaţii care se bazează pe documente, contracte, angajamente reciproce şi la asta progresăm în mod constant. România are nevoie de parteneriatul cu SUA. Şi invers. Parteneriatul cu România este important pentru SUA”, a răspuns Nicuşor Dan acum două zile.

