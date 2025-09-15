Prima pagină » Știri » Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când va fi primit

Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când va fi primit

15 sept. 2025, 23:04, Știri
Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când va fi primit

Președintele României, Nicușor Dan a declarat despre viitoarea sa vizita în SUA că ar putea avea loc la începutul anului viitor. Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari, a mai spus președintele.

„Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. Vizita va avea loc cel mai probabil la începutul anului viitor”, a spus Nicușor Dan, luni seara, la Antena 3 CNN, citat de Mediafax.

Președintele României a spus care vor fi principalele obiective ale vizitei în SUA.

„Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari (legate de SUA n.r.), securitatea și economia. Să fiți siguri că România se va duce cu toate propunerile legate de securitate, dar mai ales cu niște propuneri concrete legate de partea economică”, a explicat Nicușor Dan enumerând domeniile de interes ale România: energia, IT-ul, resursele minerale și Inteligența Artificială.

