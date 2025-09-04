Prima pagină » Știri » Nicușor Dan spune că România nu trimite trupe în Ucraina

Nicușor Dan spune că România nu trimite trupe în Ucraina

Cristina Corpaci
04 sept. 2025, 20:51, Știri
Nicușor Dan spune că România nu trimite trupe în Ucraina

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operațiunile de menținere a păcii atunci când condiții pentru pace vor fi îndeplinite.

„A fost o decizie pe care au luat-o, nu eram președinte încă, da, a fost o consultare cu partidele și multe din țările care sunt aici în proximitate a Rusiei au aceeași decizie pe care o avem și noi de a nu trimite oameni în Ucraina după o eventuală pace sau un eventual o eventuală încetare a focului”, a spus președintele.

Nicușor Dan a mai precizat că: „În schimb, așa cum am făcut-o, vom sprijini logistic, cu bazele noastre, toate operațiunile de menținere a păcii. Numai că pentru asta trebuie să ajungem la acea pace sau măcar la încetarea focului. Și pentru asta îmi aduc aminte că au fost acum 2 săptămâni, a fost acea întâlnire între președintele americani și liderii europeni și era un oarecare optimism că s-ar putea pune presiune pe sau că Rusia în fața acestui angajament diplomatic, c-ar putea să vină repede la discuții”.

„Eu mi-am manifestat pesimismul care iată că se confirmă. În momentul ăsta Rusia nu și-a dorit niciodată pacea în Ucraina și acum discuția e deci un lucru important care s-a întâmplat în aceste 2 săptămâni este că au fost mai multe întâlniri la nivelul miniștrilor de apărare și de externe, în care fiecare din țări a spus ce poate, cu ce poate să contribuie la garanțiile de securitate”, a mai spus șeful statului.

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan, NICIUN mesaj pentru profesorii greviști. Spune că pe 8 septembrie își duce fetița la școală, dacă nu va fi grevă
20:24
Nicușor Dan, NICIUN mesaj pentru profesorii greviști. Spune că pe 8 septembrie își duce fetița la școală, dacă nu va fi grevă
POLITICĂ La 100 de zile de la preluarea mandatului, Nicușor Dan nu are un nume pentru șefia SRI: „Când o să fie un consens o să-l anunțăm”
20:05
La 100 de zile de la preluarea mandatului, Nicușor Dan nu are un nume pentru șefia SRI: „Când o să fie un consens o să-l anunțăm”
POLITICĂ Nicușor Dan vrea alegeri cât mai rapide la Primărie: „Trebuie să fim toți într-o barcă și n-avem voie să o zgâlțâim prea mult”
19:57
Nicușor Dan vrea alegeri cât mai rapide la Primărie: „Trebuie să fim toți într-o barcă și n-avem voie să o zgâlțâim prea mult”
POLITICĂ Nicușor Dan, pus în dificultate de o întrebare banală, despre biroul de la Palatul Cotroceni: Am uitat, undeva la etajul 2
19:48
Nicușor Dan, pus în dificultate de o întrebare banală, despre biroul de la Palatul Cotroceni: Am uitat, undeva la etajul 2
POLITICĂ Nicușor Dan, la mâna CCR în privința reformei pensiilor speciale: „Eu nu pot să anticipez”
19:22
Nicușor Dan, la mâna CCR în privința reformei pensiilor speciale: „Eu nu pot să anticipez”
JUSTIȚIE Alina Gorghiu REACȚIONEAZĂ ca urmare a deciziei Curții de Justiție a UE: Mulți vor reevalua fuga din țară acum
18:45
Alina Gorghiu REACȚIONEAZĂ ca urmare a deciziei Curții de Justiție a UE: Mulți vor reevalua fuga din țară acum
Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 4 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. 5,25 milioane de euro, premiul cel mare la Loto 6/49
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Cum să îți mărești venitul cu până la 40% cu ajutorul inteligenței artificiale
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Vitamina care ar putea să încetinească îmbătrânirea
EXTERNE Cine a fost Giorgio Armani, vizionarul care a REVOLUȚIONAT industria modei
20:45
Cine a fost Giorgio Armani, vizionarul care a REVOLUȚIONAT industria modei
EXTERNE În timp ce omenirea se teme de războiul nuclear, China a trecut în „EPOCA LASERELOR”. La paradă a fost prezentată „super-arma” secolului 21
20:38
În timp ce omenirea se teme de războiul nuclear, China a trecut în „EPOCA LASERELOR”. La paradă a fost prezentată „super-arma” secolului 21
ANCHETĂ TRAGEDIE în județul Dâmbovița. Un tânăr de 18 ani a murit după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el
20:11
TRAGEDIE în județul Dâmbovița. Un tânăr de 18 ani a murit după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el
VIDEO Ratele românilor cu credite în lei vor CREȘTE semnificativ, de la 1 octombrie 2025, după ce IRCC a atins un record istoric. Cât vor plăti în plus
19:37
Ratele românilor cu credite în lei vor CREȘTE semnificativ, de la 1 octombrie 2025, după ce IRCC a atins un record istoric. Cât vor plăti în plus
EXCLUSIV Romina Ferrari, reacție EXCLUSIVĂ pentru Gândul la taxele guvernului Bolojan: „Taxa pe LUX NU este pentru România. Italia, Franța au tot dreptul”
19:25
Romina Ferrari, reacție EXCLUSIVĂ pentru Gândul la taxele guvernului Bolojan: „Taxa pe LUX NU este pentru România. Italia, Franța au tot dreptul”
VIDEO Motivul pentru care un preot din Mureș, care se întorcea de la o înmormântare, a fost BĂTUT pe stradă de un bărbat
19:14
Motivul pentru care un preot din Mureș, care se întorcea de la o înmormântare, a fost BĂTUT pe stradă de un bărbat