Nicușor Dan spune că România nu trimite trupe în Ucraina

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operațiunile de menținere a păcii atunci când condiții pentru pace vor fi îndeplinite.

„A fost o decizie pe care au luat-o, nu eram președinte încă, da, a fost o consultare cu partidele și multe din țările care sunt aici în proximitate a Rusiei au aceeași decizie pe care o avem și noi de a nu trimite oameni în Ucraina după o eventuală pace sau un eventual o eventuală încetare a focului”, a spus președintele.

Nicușor Dan a mai precizat că: „În schimb, așa cum am făcut-o, vom sprijini logistic, cu bazele noastre, toate operațiunile de menținere a păcii. Numai că pentru asta trebuie să ajungem la acea pace sau măcar la încetarea focului. Și pentru asta îmi aduc aminte că au fost acum 2 săptămâni, a fost acea întâlnire între președintele americani și liderii europeni și era un oarecare optimism că s-ar putea pune presiune pe sau că Rusia în fața acestui angajament diplomatic, c-ar putea să vină repede la discuții”.