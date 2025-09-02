Prima pagină » Știri » Radu Miruță: „Pentru prima dată sunt de acord cu domnul Grindeanu, e nevoie de digitalizare”

Radu Miruță: „Pentru prima dată sunt de acord cu domnul Grindeanu, e nevoie de digitalizare”

02 sept. 2025, 23:40, Știri
Radu Miruță:

„Pentru prima dată sunt de acord cu domnul Grindeanu, e nevoie de digitalizare. România a avut posibilitatea să implementeze un proiect fantastic, nu doar să digitalizeze, să automatizeze niște procese în instituțiile statului, au omorât acest proiect”, a declarat ministrul Economiei și Digitalizării, Radu Miruță, la B1 TV.

Ministrul Digitalizării a vorbit despre faptul că 18 instituții vor fi digitalizate în următorul an.

„La ministerul Economiei era un proiect care spunea că se renunță la el. L-am inviat, l-am trecut prin Memorandum în Guvern și în 11 luni vom avea 18 instituții centrale ale statului în care vor exista niște roboți cu inteligență artificială care elimină fluxurile repetitive făcute de oameni și încearcă să aducă niște inteligență aditională. Vor încerca sa recalculeze automat dosarele de pensii”, a spus Miruță.

Ministrul a declarat că odată digitalizate instituțiile se vor elimina și favoritismele.

„Robotul nu obosește, nu răspunde la telefon să spună baga-mi si mie dosarul că este nu știu ce prieten de-al meu la coada, însă e o dovadă despre cum pe lângă România trecea această oportunitate și am făcut un grafic din 3 în 3 luni prin care fiecare entitate își asumă prin proces verbal că ce a ținut de ea s-a făcut. Se va face proiectul in doar 11 luni, dar era pe linie moarta.”, a mai spus Miruță.

Citește și

POLITICĂ Vor retrage SUA trupele din România? Ionuț Moșteanu spune că discută săptămânal cu partenerii americani
23:08
Vor retrage SUA trupele din România? Ionuț Moșteanu spune că discută săptămânal cu partenerii americani
EXCLUSIV Ilie Bolojan, CHEMAT la audieri în Parlament pentru a da explicații pentru măsurile de austeritate
22:34
Ilie Bolojan, CHEMAT la audieri în Parlament pentru a da explicații pentru măsurile de austeritate
VIDEO Sorin Grindeanu DEZVĂLUIE planul PSD pentru reformarea administrației: Trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul
22:09
Sorin Grindeanu DEZVĂLUIE planul PSD pentru reformarea administrației: Trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul
ULTIMA ORĂ În plină luptă cu sinecuriștii, BOLOJAN și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților. Toata familia ei, ANGAJATĂ la primărie
21:17
În plină luptă cu sinecuriștii, BOLOJAN și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților. Toata familia ei, ANGAJATĂ la primărie
MEDIU Ministrul Mediului: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre
20:33
Ministrul Mediului: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre
Mediafax
HOROSCOP 3 septembrie. Balanțele amână deciziile, iar Săgetătorii au oportunități de investiții
Digi24
EXCLUSIV Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a promis Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc”
Cancan.ro
Andrușca a făcut-o praf pe Ella Vișan, după ce s-a aflat că a fost cu Andrei în baie: 'Știi bancul cu bufnița?' Ispita nu s-a putut abține și a făcut-o de râs în ultimul hal
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost supus Bolojan de către președinte
Mediafax
Bolojan, întrebat despre o nouă creștere a TVA: 'Eu caut să fiu cât se poate de corect cu românii'
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
FOTO Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian: nici măcar vârsta sa exactă nu este cunoscută
Cancan.ro
Se mai face sau nu sezonul 10 de la Insula Iubirii?! Șefii Antena 1 au luat deja decizia și nu mai există cale de întoarcere
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Iancu Guda, despre reforma administraţiei locale: Ce avem acum datează de la Cuza
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Capital.ro
Decizie pentru românii cu cont la bancă. Se schimbă regulile. Cum se vor efectua plățile
Evz.ro
Secretul cuplului princiar William - Kate. Nu e vorba de dragoste...
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?"
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
De ce nu este bine ca părinții să posteze fotografii cu copiii pe social media?
HOROSCOP Zodiile care riscă pierderi financiare și îmbolnăviri în „Luna Cocoșului de Lemn”. Un astrolog îi sfătuiește pe nativi cum să prevină pericolul
00:15
Zodiile care riscă pierderi financiare și îmbolnăviri în „Luna Cocoșului de Lemn”. Un astrolog îi sfătuiește pe nativi cum să prevină pericolul
VIDEO George Simion: „Nu sunt un politician experimentat, sunt un om care spune ce gândește”
23:30
George Simion: „Nu sunt un politician experimentat, sunt un om care spune ce gândește”
VIDEO George Simion: „Mecanismele sistemului vor discredita orice protest organizat de AUR”
23:00
George Simion: „Mecanismele sistemului vor discredita orice protest organizat de AUR”
EXTERNE Maduro îl acuză pe Trump că vrea să-l răstoarne de la conducere. Distrugătoare americane au fost observate lângă coasta Venezuelei
22:32
Maduro îl acuză pe Trump că vrea să-l răstoarne de la conducere. Distrugătoare americane au fost observate lângă coasta Venezuelei
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
EXTERNE Adrian Năstase, invitat să participe la parada de la Beijing. China comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial
21:44
Adrian Năstase, invitat să participe la parada de la Beijing. China comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial