Simion îl amenință pe Nazare cu moțiunea

„Depunem moțiune împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. România riscă incapacitatea de plată”, anunță liderul AUR, George Simion.

Președintele AUR a anunțat că formațiunea va depune în perioada următoare o nouă moțiune simplă, de această dată împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acuzând guvernul Bolojan de lipsă de soluții economice și de risc iminent de faliment bugetar.

”Lucrăm la o moțiune împotriva ministrului Nazare și sperăm ca toți colegii din opoziție să se ralieze acestui demers. România este într-o criză economică și spirituală, iar actualul guvern doar adâncește dezastrul”, a spus George Simion.

Liderul AUR a subliniat că partidul său a înaintat ”o listă de zece soluții pentru a salva capitalul românesc” și a avertizat că, în lipsa unor măsuri imediate, ”România riscă să intre în incapacitate de plată”.