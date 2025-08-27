Prima pagină » Știri » Sorin Grindeanu spune că urmează pachetul 3, numit „pachetul PSD” de relansare economică

Sorin Grindeanu spune că urmează pachetul 3, numit „pachetul PSD” de relansare economică

Cristina Corpaci
27 aug. 2025, 22:13, Știri
Sorin Grindeanu anunță la Digi 24 că va urma pachetul numărul 3, de măsuri fiscale, care se va numi pachetul PSD și care are la bază relansarea economică a țării. 

„Va trebui să existe și un pachet pe care eu l-aș denumi pachet PSD. Dacă vreți, e un fel de condiționare pe care PSD-ul a făcut-o. Dar, condiționare n-aș vrea să fie un cuvânt de breaking news acum.”, spune Grindeanu.

Șeful PSD atrage atenția că după magistrați, vor urma și alte categorii unde se va rediscuta despre pensiile speciale.

„Vă dau un exemplu pe zona de magistrați nu sunt singurii. Urmează și alte zone care beneficiază de aceste pensii speciale. N-o să mă convingă niciodată nimeni, cu toate că poate ar fi trebuit să nu verbalizez aceste lucruri. Dar le spun că dacă lucrez la înmatriculare auto, la poliție trebuie să ai pensie specială. Că mergi în stradă, că mergi pe teatrele de război, că ești acolo în zonele periculoase, da, și ăsta e un lucru valabil în toată lumea civilizată, dar când ești la ghișeu, eu nu cred și lucrul ăsta trebuie să fie clarificat”, spune Grindeanu.

Șeful social-democraților spune că pachetul numărul 3 va avea în vedere politici pentru relansarea economică.

„Toate lucrurile care sau în momentul în care discuți și prezinți totul doar dintr-o perspectivă negativă prăbusești consumul, investitorii stau se uită, dar de ce să vin să investesc în România, să fac ce? Să mă gândesc că nu mai sunt bani de pensii și salarii, că se duce România cu deficit din ăsta astronomic, că avem apocalipsa pe care o vedem de 2-3 săptămâni. Și atunci trebuie să vii în mod evident cu politici de relansare și vă anunț că în mare, propunerile noastre și l-am anunțat și pe prim-ministrul și a acceptat acest lucru și mulțumesc, pachetul PSD pe relansare, eu spun că pe finalul săptămânii viitoare va fi, va fi terminat. O să-l prezint, le mulțumesc colegilor care au lucrat la el și o să așteptăm și îmbunătățiri”, mai spune Grindeanu.

