Șoșoacă, scandal și în Rusia: „Dacă Zelenski vine în Parlamentul meu, îi rup picioarele”

19 oct. 2025, 16:19, Știri
Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, președinta partidului S.O.S. România, după  la gala aniversară a postului RT, a fost invitată de Asociația Internațională „Prietenii Rusiei” – Pietro Stramezzi să țină un discurs în fața tinerilor, la Moscova. Președinta S.O.S a vorbit despre faptul că Ucraina a luat teritorii României și despre așa-zisa dictatură din perioada pandemiei.
Relatând întâmplările tensionate din jurul vizitei lui Volodimir Zelenski în Parlamentul României, Diana Șoșoacă  le-a expus tinerilor cum a reușit să oprească vizita lui Zelenski.
„Dacă îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele! Să nu îndrăznească să țină un discurs în parlamentul meu. De ce spun parlamentul meu? Deoarece Constituția României spune că noi parlamentarii suntem reprezentanții poporului român, singurii care putem reprezenta suveranitatea poporului român. Eu sunt obligată în fața românilor să apăr suveranitatea și independența țarii mele și să reacționez în fața dușmanilor poporului meu. … În Parlament aveam harta României Mari și strigam „Dă-ne înapoi teritoriile ocupate, piticule dansator”! a declarat președinta S.O.S. România, potrivit unui comunicat de presă al partidului.
Diana Șoșoacă a vorbit și despre perioada pandemiei, când bisericile erau închise.
„A fost un atac asupra credinței. Nu știu cum a fost aici, dar În România au interzis Paștele. Bisericile au fost închise. Erau preoții care cântau singuri în biserica, iar noi nu aveam voie înăuntru. Lumina era adusă acasă de Poliție și dată în mâna noastră cu mănuși negre de plastic. Și atunci am organizat la nivelul întregii țări, cu oameni care aveau curaj, am ieșit în fața bisericilor cu lumânările aprinse. Ne-am filmat și a fost un Paște făcut de cei mai curajoși oameni împreună cu preoți care au avut acest curaj, dar Biserica Ortodoxă Română a clacat în fața puterii globaliste și a ales să ne trădeze.” a mai declarat Diana Șoșoacă.

