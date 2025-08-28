Varianta primarului interimar al Capitalei de a elibera traficul la orele de vârf. Bujduveanu: Nu ne costă nimic să ne facem treaba

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului vine cu o propunere despre care spune el că „nu ne costă nimic să ne facem treaba”, și anume ca angajaţii Primăriei, dar și din alte instituții, acolo unde se poate, să înceapă programul de muncă decalat pentru a elibera traficul în orele de vârf.

Cu Capitala, aflată în șantiere, edilul interimar se vede nevoit să găsească soluții rapide și care să nu coste investiții.

„Promisiunea constructurilor a fost că la data de 8 septembrie toate lucrările care pot fi închise, vor fi închise şi terminate. În paralel, Poliţia Locală va asigura acele zone în care părinţii să poată parca atunci când îşi aduc sau îşi iau copiii de la şcoală. Poliţia Locală nu e acolo să te amendeze, e să-ţi asigure o parcare într-o perioadă rezonabilă. Nu ne costă nimic să ne facem treaba şi să facem ordine în oraş. Totul e ca aceste instituţii ale statului să lucreze bine împreună”, spune Bujduveanu.

Primarul interimar al Bucureștiului spune că dacă programul s-ar modifica la anumiți angajați, traficul ar fi mai puțin aglomerat.