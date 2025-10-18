Prima pagină » Știri » Vila din Aviatorilor, renovată cu 14 milioane de lei pentru Iohannis, scoasă la LICITAȚIE pentru închiriere

Cristina Corpaci
18 oct. 2025, 17:51, Știri
Vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, renovată cu 14 milioane de lei din bani publice și despre care s-a speculat că ar fi fost pregătit pentru președintele Klaus Iohannis, a fost scos la închiriere de RA-APPS. 

Licitație cu garanție de participare

Vila a fost scoasă la închiriere prin licitație publică cu strigare, notează Profit.ro. Imobilul este descris ca fiind destinat activităților comerciale, așa cum stabilise Executivul, și este compus din trei corpuri de clădire (C1+C2-C3) în suprafață de 915,54 mp și curte în suprafață de 1.110 mp.

Tariful de pornire al licitației este de 35.000 euro/ locație/ lună.

Garanția de participare la licitație va fi dublă față de prețul de pornire, respectiv 70.000 euro, mai notează sursa citată.

Cheltuielile cu renovarea vilei, desecretizate

Aproximativ 13,8 milioane de lei fără TVA reprezintă lucrările de renovare a vilei din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, despre care Gândul a scris aici. 

Cheltuielile, actualizate la zi, pe fiecare componentă în parte, fără TVA, sunt, potrivit datelor comunicate de SGG: Rezistență 4.050.863,05 lei, Arhitectură 6.388.726,14 lei,  Instalații 3.201.134,80 lei și Organizare de șantier 202.538,91 lei.

Totalul cheltuielilor pentru viitoare vilă a lui Klaus Iohannis sunt: 13.843.262,90 lei fără TVA, ceea ce înseamnă un total de 16.473.482,85 cu TVA, echivalentul a 3,3 milioane de euro cu TVA.

Secretarul general al Guvernului a cerut Regiei Autonome – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat informațiile referitoare la cheltuielile și astfel potrivit Instituției pentru „a efectua lucrări de reabilitare și modernizare este acela că imobilul se află în zonele construite protejate nr. 14 și nr. 55 și în zona de protecție monument A – Parcul Herăstrău. Pentru a putea efectua orice fel de lucrare a fost nevoie de obținerea avizului Comisiei zonale a monumentelor istorice București.”

