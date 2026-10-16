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Robert Negoiță vede noul guvern ca pe o orchestră care nu are dirijor. Pe Nicușor Dan l-a pus la pian. PNL urmează să „intre pe partitură”

Andrei Rosz
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Robert Negoiță a comparat scena politică cu o orchestră. Primarul Sectorului 3 precizează că PSD este foarte disciplinat, în timp ce PNL urmează să devină, sub ghidajul președintelui. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

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„În mod evident, președintele își dorește Guvernul Niculescu”

Invitat la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Robert Negoiță compară scena politică actuală cu o orchestră. Acesta spune că indiferent dacă ne place sau nu muzica, toți reacționăm la „efecte”. Social-democratul precizează că „există persoane care apasă niște butoane”. Acesta susține și că este evident că Nicușor Dan își dorește să treacă Guvernul Niculescu, iar PSD este „foarte disciplinat”.

„Noi, de multe ori, suntem în sală, ascultăm orchestra, ne place sau nu ne place ceea ce auzim, dar noi vedem sau ascultăm efectele. Există persoane care apasă niște butoane, acționează niște corzi. Foarte interesant este cine și ce butoane apasă. În mod evident, președintele își dorește acest guvern. Din ce am văzut, PSD, în această conjunctură, este un partid foarte disciplinat, ceea ce reprezintă și un plus, și un minus.”, explică primarul sectorului 3

„PNL este pe cale să devină disciplinat”

Politicianul afirmă că PNL este pe cale să devină un partid disciplinat. Acesta compară „disciplinarea liberalilor” cu un pian deschis care cântă când i se apasă clapele. În metafora lui Negoiță, Nicușor Dan este pianistul, cel care conduce chiar „în lipsa dirijorului”. Liderul PSD susține că „în această situație, nici nu avem nevoie de dirijor”. Acesta ține totuși să precizeze că „partitura este intrepretată în concordanță cu partenerii noștri”.

„PNL este pe cale să devină disciplinat. Dacă s-a deschis clapa pianului, atunci butoanele sunt expuse și se poate cânta. Pianistul este președintele. Nu întâmplător am vorbit despre pian. În lipsa dirijorului, pianul conduce, iar eu cred că pianistul este președintele și că, în această situație, nu avem nevoie de dirijor. Cu siguranță, partitura este interpretată și în concordanță cu partenerii noștri, pentru că este firesc să fie așa.”, menționează Negoiță. 

PSD, „un partid disciplinat”

Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit miercuri, 14 octombrie, la Vila Lac, pentru a lua una dintre cele mai importante decizii politice din ultima perioadă: intrarea în Executivul condus de Luca Niculescu. După aproximativ o oră de discuții, social-democrații au decis să își asume participarea la guvernare, potrivit informațiilor obținute de Gândul. Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Alfred Simonis și Gabriela Firea au insistat asupra necesității unor rezultate rapide, a unei comunicări eficiente și a unor reforme prin care partidul să recâștige încrederea românilor. Potrivit stenogramelor obținute de Gândul, Sorin Grindeanu le-a transmis colegilor săi că următoarele șase luni vor fi extrem de dificile.

„Dacă intrăm, vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în Guvern trebuie să înțeleagă că nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu. Vreau miniștri care să muncească 24 de ore și să comunice bine. Vreau să arătați oamenilor ce găsiți acolo și să faceți lucrurile care trebuie pentru a redresa țara. Trebuie să scădem din nemulțumirea publică care există acum.”, a spus Grindeanu.

Ce a declarat Ilie Bolojan după întâlnirea cu Luca Niculescu?

După discuțiile cu Luca Niculescu de la sediul partidului, Ilie Bolojan a anunțat că PNL va vota guvernul premierului desemnat, pentru a ajuta la rezolvarea crizei politice, însă nu va face parte din guvern, dacă va participa și PSD.

„Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. Am discutat de asemenea despre sprijinirea instalării acestui guvern. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern.”, a susținut liderul PNL. 

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