Ilie Bolojan anunță că PNL va vota, dar nu va face parte din Guvernul Niculescu, dacă va participa și PSD: PNL e deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern/ PNL va trece în opoziție

După discuțiile cu Luca Niculescu de la sediul partidului, Ilie Bolojan a anunțat că PNL va vota guvernul premierului desemnat, pentru a ajuta la rezolvarea crizei politice, însă nu va face parte din guvern, dacă va participa și PSD. Reacția premierului demis vine după ce Sorin Grindeanu a făcut apel la PNL și UDMR să intre în guvernul Niculescu, alături de PSD și ”să pună umărul acum la construirea unei majorități transparente”.

Bolojan anunță că liberalii vor vota Guvernul Niculescu, însă nu vor face parte din el dacă va participa și PSD

Bolojan a transmis că l-a informat pe Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern, însă este dispus să îl voteze. Premierul demis a punctat că dacă Partidul Social Democrat va fi într-o guvernare, liberalii vor intra în opoziție.

”Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern.

Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. Am discutat de asemenea despre sprijinirea instalării acestui guvern”, a punctat Bolojan.

Bolojan susține că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, capabil să ia măsuri pentru rezolvarea problemelor bugetare și pentru reducerea cheltuielilor.

”L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern.

Având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline, care pe de o parte să acționeze pentru a rezolva urgențele bugetare actuale, asigurarea bunei funcționări a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor în așa fel încât să ne încadrăm în ținte și sigur pregătirea bugetului pentru anul viitor în așa fel încât România să intre într-o perioadă de relansare economică și ceea ce am câștigat cu eforturile pe care le-au făcut toți românii în acest an să nu fie pierdut”, a declarat Ilie Bolojan.