Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan anunță că PNL va vota, dar nu va face parte din Guvernul Niculescu, dacă va participa și PSD: PNL e deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern/ PNL va trece în opoziție

Ilie Bolojan anunță că PNL va vota, dar nu va face parte din Guvernul Niculescu, dacă va participa și PSD: PNL e deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern/ PNL va trece în opoziție

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După discuțiile cu Luca Niculescu de la sediul partidului, Ilie Bolojan a anunțat că PNL va vota guvernul premierului desemnat, pentru a ajuta la rezolvarea crizei politice, însă nu va face parte din guvern, dacă va participa și PSD. Reacția premierului demis vine după ce Sorin Grindeanu a făcut apel la PNL și UDMR să intre în guvernul Niculescu, alături de PSD și ”să pună umărul acum la construirea unei majorități transparente”.

Vezi galeria foto
6 poze

Bolojan anunță că liberalii vor vota Guvernul Niculescu, însă nu vor face parte din el dacă va participa și PSD

Bolojan a transmis că l-a informat pe Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern, însă este dispus să îl voteze. Premierul demis a punctat că dacă Partidul Social Democrat va fi într-o guvernare, liberalii vor intra în opoziție.

”Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern.
Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. Am discutat de asemenea despre sprijinirea instalării acestui guvern”, a punctat Bolojan.

Bolojan susține că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, capabil să ia măsuri pentru rezolvarea problemelor bugetare și pentru reducerea cheltuielilor.

”L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern.
Având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline, care pe de o parte să acționeze pentru a rezolva urgențele bugetare actuale, asigurarea bunei funcționări a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor în așa fel încât să ne încadrăm în ținte și sigur pregătirea bugetului pentru anul viitor în așa fel încât România să intre într-o perioadă de relansare economică și ceea ce am câștigat cu eforturile pe care le-au făcut toți românii în acest an să nu fie pierdut”, a declarat Ilie Bolojan.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Motivele pentru care Înalta Curte l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar. Ce argumente au adus judecătorii
15:57
Motivele pentru care Înalta Curte l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar. Ce argumente au adus judecătorii
REACȚIE Vicepreședintele ANCOM îl ironizează pe Dominic Fritz după anunuțul prin care își caută asistent executiv: „Poate avea și dublă cetățenie dacă totuși vorbește limba românā perfect, ca dumneavoastră?”
15:19
Vicepreședintele ANCOM îl ironizează pe Dominic Fritz după anunuțul prin care își caută asistent executiv: „Poate avea și dublă cetățenie dacă totuși vorbește limba românā perfect, ca dumneavoastră?”
FLASH NEWS PSD cere în continuare mandatul pentru formarea guvernului, dar ia în calcul și anticipatele dacă nu trece Cabinetul Luca Niculescu
14:31
PSD cere în continuare mandatul pentru formarea guvernului, dar ia în calcul și anticipatele dacă nu trece Cabinetul Luca Niculescu
FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că discuțiile cu echipa premierului desemnat sunt „constructive”, însă rezultatul se va vedea în programul de guvernare
14:28
Sorin Grindeanu spune că discuțiile cu echipa premierului desemnat sunt „constructive”, însă rezultatul se va vedea în programul de guvernare
VIDEO George Simion susține că Luca Niculescu va conduce un guvern PSD votat de Bolojan
14:22
George Simion susține că Luca Niculescu va conduce un guvern PSD votat de Bolojan
JUSTIȚIE Fost ministru va primi despăgubiri pentru afectarea reputației în dosarul „Albumul”. Suma este de 20 de ori mai mică decât cea cerută în instanță
14:06
Fost ministru va primi despăgubiri pentru afectarea reputației în dosarul „Albumul”. Suma este de 20 de ori mai mică decât cea cerută în instanță
Mediafax
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Digi24
Ludovic Orban, despre Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”
Cancan.ro
ndă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
Click
Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Cancan.ro
Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat
Ce se întâmplă doctore
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Babilonul chiar a fost primul oraș al lumii? Imnul pierdut descifrat după milenii
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
ECONOMIE Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial
16:04
Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 08 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre scenariile puse pe masă de partide în negocierile cu Luca Niculescu
16:03
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 08 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre scenariile puse pe masă de partide în negocierile cu Luca Niculescu
EMISIUNI Alexandra Teslovan, invitată la „Podcast cu Prioritate” #114 by ProMotor. De la primele curse la Campionatul European de Raliuri
15:54
Alexandra Teslovan, invitată la „Podcast cu Prioritate” #114 by ProMotor. De la primele curse la Campionatul European de Raliuri
ADVERTORIAL Un quiz cu 7 întrebări poate transforma pasiunea pentru McLaren într-o experiență pe care puțini fani o pot trăi: un apel video exclusiv cu unul dintre piloții echipei. Banca Transilvania îi provoacă pe fanii McLaren Mastercard Formula 1 să-și testeze cunoștințele până pe 31 octombrie (P)
15:38
Un quiz cu 7 întrebări poate transforma pasiunea pentru McLaren într-o experiență pe care puțini fani o pot trăi: un apel video exclusiv cu unul dintre piloții echipei. Banca Transilvania îi provoacă pe fanii McLaren Mastercard Formula 1 să-și testeze cunoștințele până pe 31 octombrie (P)
CONTROVERSĂ Coreea de Sud a decis să își retragă ambasadorul din Ucraina în urma conflictului legat de prizonierii de război nord-coreeni. Cum a izbucnit scandalul dintre Kiev și Seul
15:26
Coreea de Sud a decis să își retragă ambasadorul din Ucraina în urma conflictului legat de prizonierii de război nord-coreeni. Cum a izbucnit scandalul dintre Kiev și Seul

Cele mai noi

Trimite acest link pe